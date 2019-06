„Am intrat in politica la 45 de ani. Dupa ce mi-am facut un rost si un nume in viata. Muncesc de la 18 ani. In ultimii 10 ani, chiar 14 ore pe zi. Am fost timp de 23 de ani un avocat de succes si in ultimii 17 ani unul dintre cei mai respectati practicieni in insolventa din Romania. M-am luptat cu baietii destepti de la Hidroelectrica care au dat un „tun" companiei de peste 2 miliarde euro si, dupa 5 ani si peste 250 de procese, i-am infrant. Am salvat zeci de companii de la faliment, am dat o paine la zeci de mii de romani si peste 3 miliarde euro la bugetul de stat.

Am luat decizia…