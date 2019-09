Stiri pe aceeasi tema

- Ter Stegen (27 de ani), portarul Barcelonei, are o statistica formidabila in meciurile din UEFA Champions League: a aparat 4 din cele 6 lovituri de pedeapsa acordate impotriva echipei sale. Vezi AICI programul primei etape a grupelor Ligii CampionilorVezi AICI clasamentele in timp real In minutul 57…

- Inter Milano a terminat la egalitate cu Slavia Praga, 1-1, marti seara, pe stadionul ''Giuseppe Meazza'', la debutul celor doua formatii in Grupa E a editiei 2019-2020 a Ligii Campionilor la fotbal. Slavia, cu mijlocasul roman Nicolae Stanciu integralist, a reusit sa deschida scorul…

- Borussia Dortmund și Barcelona se intalnesc in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor. Ovidiu Hațegan il va vedea jucand pe Ansu Fati, noul copil de vis din La Masia. Puștiul din Guineea-Bissau poate depași in fața Borussiei alte recorduri, dupa ce a devenit cel mai tanar marcator al Barcelonei,…

- Fotbalistul român Ianis Hagi va efectua vineri vizita medicala înainte de a semna cu Racing Genk, campioana Belgiei, scriu ziarele Het Nieuwsblad si La Derniere Heure, potrivit Agerpres.Potrivit La Derniere Heure, negocierile în vederea transferului au intrat în ultima…

- Gica Popescu (51 de ani) a anuntat ca Ianis Hagi (20 de ani) ar putea deveni cel mai scump fotbalist român plecat direct din Liga 1, potrivit Mediafax."Baciul" a dezvaluit ca nume grele sunt pe urmele fiului lui Gica Hagi, iar saptamâna aceasta spera sa se rezolve transferul…