Boris Johnson și-a pierdut majoritatea absolută în parlament Guvernul primului ministru britanic Boris Johnson a pierdut marți, in prima zi a sesiunii din aceasta toamna a parlamentului, majoritatea absoluta care, oricum, nu depindea decat de un singur vot. «Drama» a avut loc dupa ce deputatul conservator Phillip Lee a trecut la Partidul liberal-democrat, cunoscut ca eurofil. «Guvernul conservator» , afirma Phillip Lee intr-un comunicat in care iși explica decizia luata, «urmarește intr-o maniera agresiva ajungerea la un Brexit cu consecințe pagubitoare… El pune in pericol vieți și amenința in maniera nejustificata integritatea Regatului Unit». Deputații… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

