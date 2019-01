Bomba in showbiz-ul internațional! Super starul latino Ricky Martin, in varsta de 47 de ani, a anuntat ca are o fiica pe care a botezat-o Lucia. Vestea a fost facuta pe retelele de socializare! Familia lui Ricky Martin s-a marit! Chiar in noaptea dintre ani, super starul a scris pe Instagram ca el și soțul lui, artistul siriano-suedez Jwan Yosef, precum și fiii lui, gemenii Matteo si Valentino, in varsta de 10 ani, sunt „complet indragostiți de ea”. Cantarețul a dat publicitații și prima imagine cu micuța. „Suntem emotionati sa anuntam ca am devenit parintii unei fetite frumoase si sanatoase,…