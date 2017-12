Stiri pe aceeasi tema

- Irina Columbeanu a facut publica o inregistrare in care apare alaturi de un baiețel de origine asiatica pe care il numește fratele sau. Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de…

- Monica Gabor este de mai bine de sase ani in America, iar, cu siguranta, acest lucru ii prieste foarte bine! Vedeta, alaturi de Mr. Pink formeaza un cuplu frumos, iar daca oamenii ar fi speculat ca cei doi nu se vor uni, oficial, niciodata, atunci s-au inselat.

- Una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi, Rocsana Marcu, iși petrece Sarbatorile de iarna singura, intrucat, de ceva vreme, mai exact de 2 luni, relația dintre ea și președintele Partidului Romania Unita, PRU, Bogdan Diaconu s-a incheiat. Fosta vedeta TV a facut primele declaratii despre separare!…

- Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu, anunta newsteam.ro.Citește și: Detaliu interesant! Unde lucreaza MAI…

- Una dintre zodiile care va trece in noul an cu zambetul pe buze si cu multa bucurie in suflet este Racul. Atent la detalii, acesta va face tot posibilul sa le faca surprize celor dragi. Eforturile ii vor fi rasplatite. Vor incerca si sa le cucereasca pe rudele partenerului de viata, iar toata…

- SCORPION: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal s-au saturat pana peste cap de toate reproșurile pe care le-au primit din partea partenerului de viața. Totuși, acești nativi inca spera ca relația sa iși revina, chiar daca sunt conștienți ca povestea de dragoste nu are nici un viitor in aceste…

- Gabi Godeanu, celebrul concurent de la MasterChef, dezvaluie pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , o reteta-minune de Craciun, cu care cu siguranta nu veti da gres! Gabi Godeanu a acceptat sa le destainuie cititorilor nostri cum gateste el ceafa la cuptor. Reteta lui a fost apreciata de toti…

- Visul Irinei Columbeanu de a face Craciunul impreuna cu parintii ei s-a implinit. Afaceristul de la Izvorani si fiica lui si-au facut bagajele si au dat Romania pe America. Cei doi au ajuns deja in casa Monicai Gabor in care locuieste impreuna cu iubitul ei chinez, Mr. Pink. La scurt timp dupa ce a…

- Monica Gabor și fetița ei, impreuna de sarbatori.Vedeta a sosit in Romania zilele trecute și se va intoarce in America, cel mai probabil dupa Anul Nou. Pana atunci, fetele profita din plin de timpul liber. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani , din vanzarea plastilinei moale, a carui pret…

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Vesti noi despre Andrada si Valentin de la „Mireasa pentru fiul meu”. Desi in ultimul timp nu au mai fost vazuti impreuna, iata ca cei doi au reaparut in atentia fanilor. Dragostea care i-a legat in casa MPFM a continuat si afara, iar cei doi sunt de nedespartit. Andrada si Valentin au inceput povestea…

- Iși dorește, la 27 de ani, sa fie in primii 30 de schiori ai lumii, la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, care vor avea loc in luna februarie, anul viitor. Ioan Valeriu Achiriloaie, reprezentant al Clubului Corona Brașov, tocmai s-a intors de la etapele din Canada și America, din cadrul…

- Sorana Cirstea este foarte buna prietena cu Jelena Ostapenko, cea care a invins-o pe Simona Halep in finala din acest an de la Roland Garros. Actualul lider mondial a negat ca ar fi deranjata de acest lucru. "Nu vorbesc deloc cu Sorana. Suntem colege, dar nimic altceva. N-ar avea de ce sa…

- Catalin Ungur este unul dintre cei mai prolifici inotatori baimareni ai momentului. Stabilit in SUA, inca din 2014, Ungur reprezinta Clubul Sportiv Municipal Brasov. De-a lungul carierei sale, a schimbat numerosi antrenori, insa cel care a ramas cel mai aproape de el este Adrian Gherghel, in prezent,…

- Laura Bretan (15 ani), castigatoarea celui de-al saselea sezon „Romanii au talent“ si finalista la „America’s Got Talent“, a sustinut recent un recital de Craciun intr-un cartier din New Yrok (SUA) la care au participat sute de oameni.

- Monica Gabor a dezvaluit un detaliu mai puțin știut despre fiica sa și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care traiește intr-o super vila in America impreuna cu iubitul ei asiatic Mr. Pink , a fost casatorita cu omul de afaceri Irinel Columbeanu. Din mariajul celor doi a rezultat o fata,…

- Dupa ce a reamintit mereu ca și-a gasit liniștea și dragostea vieții alaturi de Roxana Dobre, lumea mondena romaneasca este șocata! Cantarețul Florin Salam și Roxana Dobre se afla in impas?

- Incendiile de vegetatie întretinute de vânt continua sa faca ravagii în California de Sud, SUA, distrugând sute de cladiri si fortând 120.000 de oameni sa fuga din calea fenomenului neobisnuit. Situatia este sumbra, în conditiile în care se…

- "In cadrul PICCJ se infiinteaza si functioneaza Sectia de investigare a unor infractiuni din justitie care are competenta exclusiva de a efecuta urmarirea penala pentru infractiunile de coruptie si a celor asimilate acestora, prevazute de Codul penal si de Legea 78/2000, infractiunile de serviciu…

- Primarul general Gabriela Firea si primarii de sector au avut, miercuri, discutii cu premierul Mihai Tudose, dar si cu liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. La plecarea din Parlament, primarul general le-a declarat jurnalistilor ca a avut discutii cu liderii…

- Roxana Dobre este femeia care ii este alaturi, de cațiva ani, lui Florin Salam. Aceasta a dezvaluit care este relația dintre ei și a marturisit ca iși dorește neaparat sa-i faca și un baiat manelistului. Roxana Dobre și Florin Salam, care au trecut și prin momente mai puțin placute , formeaza un cuplu…

- Controversatul cuplu Keo-Misty a dat vestea cea mare: cei doi artiști vor deveni parinți, Alexandra aka Misty fiind insarcinata in șapte luni jumatate. Keo și Misty au dorit sa țina totul secret pana acum pentru ca și-au dorit discreție, cu toate ca, in nenumarate randuri, aceștia au susținut ca iși…

- Misty si iubitul sau Keo sunt pe cale sa devina parinti, informeaza Wowbiz.ro. Cântareata ar fi însarcinata în 7 luni si jumatate si ar fi tinut sarcina secreta pâna acum.

- Actrita Stela Popescu a avut doi parteneri de scena despre care oamenii ajunsesera sa spuna ca i-ar fi fost si soti! In 55 de ani de cariera, ea a fost extrem de apropiata de Alexandru Arsinel si Stefan Banica Senior. Despre acesta din urma s-ar fi spus si ca i-a facut un copil.

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Codin Maticiuc traiește o poveste de dragoste alaturi de o vedeta de televiziune! Paparazzii Spynews.ro au imaginile in care craisorul de Dorobanti apare alaturi de cea care a reușit sa-i fure inima!

- Istoricul si scriitorul Stelian Tanase sustine, pe Facebook, ca, in realitate, contrele dintre premierul Mihai Tudose si primarul Gabriela Firea se explica prin faptul ca cei doi s-au incaierat in perspectiva obtinerii sefiei PSD dupa o viitoare, dar apropiata, debarcare a lui Liviu Dragnea. Totodata,…

- Bogdan Stelea a vorbit pentru site-ul eusunt12.ro despre momentul istoric in care jucatorii echipei nationale s-au vopsit. Singurul tricolor care a scapat, pentru ca era chel, a povestit un episod straniu petrecut inaintea meciului cu Croatia. "Croatia e la Mondiale. A calcat in picioare Grecia.…

- Irina Columbeanu incepe sa devina din ce in ce mai populara pe conturile de socializare. Acest lucru aduce și invidii, iar Irinel Columbeanu a vorbit atat despre gurile rele care o jignesc pe fiica lui, cat și despre relația cu Monica Gabor.

- Monica și Ramona Gabor sunt in culmea fericirii. Irina Columbeanu a reușit o foarte frumoasa performanța. Monica Gabor, care traiește intr-o vila de lux in America alaturi de iubitul ei chinez Mr. Pink , este mama unei fetițe, Irina, din mariajul pe care l-a avut cu omul de afaceri Irinel Columbeanu…

- Luana Rednic este și ea mare amatoare de tenis, cei doi cunoscandu-se probabil pe terenul de joc, scrie Cancan. Fiica lui Mircea Rednic s-a mai iubit cu fotbalistul Gicu Grozav, atunci cand acesta juca la Standard Liege. "Gicu a fost prieten cu Luana, s-au intalnit prin intermediul unui fizioterapeut…

- M.A.C. lanseaza colectie cu barbatul care se machiaza pe YouTube M.A.C., unul din cele mai apreciate branduri de cosmetice din lume, va lansa o noua colectie in colaborare cu Patrick Starrr, un barbat care a devenit celebru prin tutorialele sale de machiaj de pe YouTube si retele de socialzare. Acesta…

- Turcul Tuncay Oztuk a impresionat pe toata lumea cu un gest pe care l-a facut in plina strada. Tuncay Ozturk, care s-a afișat la bustul gol in fața fanilor sai de curand , este un medic din Turcia care a devenit cunoscut in țara noastra dupa ce s-a casatorit cu Andreea Marin. Dupa divorțul de fosta…

- Ce nu ii place Irinei Columbeanu la tatal ei. Ei bine, fiica Monicai Gabor a venit insoțita de tatal ei, in cadrul emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, unde a facut declarații incredibile. Irina și Irinel Columbeanu au participat la emisiunea ”Aici eu sunt vedeta”. La runda a doua copiii celor trei vedete…

- Irina Columbeanu nu s-a putut abține și a spus ce simte dupa ce a vazut-o pe mama ei alaturi de un barbat celebru. Irina Columbeanu, care recent s-a afișat intr-o filmare pe internet cu ochiul inroșit , este fiica omului de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Irina Columbeanu a fost extrem…

- Ioana Picos s-a pozat alaturi de partenerul vietii sale si de cei doi copii. Foarte zambareti si fericiti, cei doi parinti se simt binecuvantati. Marina Dina, de urgenta la spital cu unul dintre gemeni "Sufletul se vindeca atunci cand ești in preajma copiilor. Mulțumim Doamne pentru…

- Fiica omului de afaceri Irinel Columbeanu a plecat in Elveția cu tatal ei. Inainte de plecare, ea a aparut cu un ochi inroșit intr-o filmare. Irinel Columbeanu are o fiica foarte frumoasa, Irina , rezultat al mariajului pe care omul de afaceri l-a avut cu Monica Gabor . Aceasta din urma traiește de…

- Dupa o casnicie de 6 ani, Mihai Nesu a fost parasit in 2012 de Maria, cea care i-a jurat sa-i fie alaturi la bine si la rau. Acum, la cinci ani distanta de acel moment, in preajma fostului fotbalist si-a facut aparitia o alta femei.

- "Adevarul ca v-a explodat in fața o bomba vara aceasta, o bomba pe care tot dumneavoastra ați pus-o. Cine a reintrodus pensiile speciale in Romania? Nu cumva tot membrii actualei majoritați parlamentare dupa ce ele fusesera desființate de catre Guvernul Boc? Le-ați reintrodus și, culmea ironiei,…

- Dupa ce a bifat mai multe relatii ce s-au terminat mult prea repede de cat si-ar fi dorit, controversatul crai de Dorobanti pare ca, in sfarșit, s-a gasit sufletul pereche. Andrei Vresace si noua lui iubita au avut o aparitie de zile mari intr-un club de fite.

- Iata care sunt zodiile care spun Adio in curand:CapricornS-au inmultit in ultima vreme discutiile aprinse cu perechea ta si simti ca se apropie sfarsitul relatiei. Inca nu ai curajul sa ii pui punct, sperand ca lucrurile se vor indrepta. Totusi, ti-e aproape limpede ca mult nu…

- Au aparut primele detalii cu privire la urmatoarea competiție majora de CS:GO de la Boston. Denumita The ELEAGUE Major: Boston 2018, finala competiției se va desfașura in perioada 26-28 ianuarie, va avea un fond de premii de un milion de dolari și va alinia la start 16 echipe. Dintre acestea…

- Dan Petrescu a decis impreuna cu conducerea CFR-ului sa refuze oferta nationalei pentru primul titlu in Gruia dupa 2012, iar pana in acest moment echipa este in grafic, fiind pe primul loc in Liga 1. Gabi Balint a vorbit despre modul in care-si motiveaza “Bursucul” echipa. CFR a castigat…

- Stefan Radu vrea sa intre in istoria celor de la Lazio. Fundasul in varsta de 30 de ani a declarat ca nu se gandeste sa plece de la echipa din Roma, scopul sau fiind acela de a intra in Top 10 cei mai apreciati jucatori din istoria lui Lazio. "Vreau sa intru in primii 10 cei mai…

- Nana Falemi l-a remarcat dupa meciul de aseara dintre OSK Sepsi - FCSB (0-4) pe tanarul mijlocas imprumutat de la Dinamo in Sfantu Gheorghe, Patrick Petre. Fostul fotbalist este de parere ca fiul lui Florentin Petre a progresat vizibil fata de anul trecut: "Patrick Petre a jucat…