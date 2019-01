Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Bancii Naționale, Dan Suciu, a raspuns marți extrem de taios acuzațiilor aduse in ultimele trei zile de senatorul ALDE Daniel Zamfir, cel care a susținut in repetate randuri ca a crescut artificial indicele ROBOR, in funcție de care bancile calculaza...

- Acuzatiile aduse BNR de catre senatorul Daniel Zamfir si avocatul Gheorghe Piperea sunt fara fundament, bazate pe neadevaruri si neintelegeri grave legate de implicarea BNR in pietele financiare interbancare, a declarat marti purtatorul de cuvant al BNR Dan Suciu.

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romanei, Dan Suciu, sustine ca declaratiile senatorului ALDE, Daniel Zamfir, potrivit carora indicele ROBOR este "trucat" cu "stiinta si implicarea" directa a BNR,...

- Daniel Zamfir, senator ALDE: Indicele ROBOR, indicele la care sunt calculate ratele romanilor care au credite in lei, este aranjat, este trucat printr-o intelegere intre bancile comerciale, bineinteles, cu stiinta si implicarea directa a BNR. Aceste informatii pe care le am aici vreau sa stiti ca vor…

- Intr-o conferința de presa, Daniel Zamfir (ALDE) a cerut Bancii Nationale a Romaniei sa decida ca ROBOR sa se calculeze in functie de tranzactiile care se fac, sustinand ca indicele la care sunt calculate ratele romanilor cu credite in lei este "trucat" printr-o intelegere intre bancile comerciale…

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a declarat joi ca BNR nu manipuleaza ROBOR-ul, dupa ce liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, a intrebat joi, pe Facebook, cum ar fi daca s-ar afla ca BNR și zece banci manipulau ROBOR-ul care influențeaza ratele romanilor.„Ar fi de ras daca nu ar…

- Purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Dan Suciu, a declarat impactul taxei pe lacomie asupra creditarii poate fi semnificativ, in cazul in care se vor aproba in formula propusa. Acesta il contrazice pe Darius Valcov, cel care spunea ca impactul asupra creditarii nu va fi unul…

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Dan Suciu, i-a recomandat, duminica, intr-o declaratie de presa, senatorului ALDE Daniel Zamfir sa consulte un document oficial, care a fost deja transmis Parlamentului, pentru ca altfel risca sa prezinte, din nou, concluzii gresite.