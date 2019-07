Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost ranite, joi noapte, intr-un accident produs in zona industriala a municipiului Arad, fiind implicate un TIR si un autobuz care transporta muncitori iesiti din schimb. Cele zece victime au rani minore, spun reprezentantii ISU Arad, insa vor fi transportate la spital.

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a anunțat ieri, pe pagina sa oficiala de Facebook, inceperea lucrarilor la locul de joaca de pe strada Peneș Curcanul, dar și cele pe strada Muncitori: „Așa cum am spus și pe 1 iunie, la inaugurarea celor doua locuri de joaca, copiii din Focșani…

- Circulatia este blocata pe ambele sensuri pe strada Amurgului din Capitala dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și a lovit un autobuz STB care circula din sens opus. In urma impactului, șoferul mașinii a murit, iar doi calatori din autobuz au fost raniți. https://www.romaniatv.net/accident-grav-in-capitala-un-barbat-a-murit-dupa-ce-a-lovit-cu-masina-un-autobuz-stb-doi-pasageri-din-autobuz-sunt-raniti_477340.html

- ■ patru copii cu virste intre 13 si 14 ani au fost luati de ambulanta cu diagnosticul ingestie voluntara cu substanta necunoscuta Patru copii cu virste de 13 si 14 ani, avind diagnosticul ingestie voluntara cu substanta necunoscuta, au fost preluati de Ambulanta, in noaptea de 30 spre 31 mai, in jurul…

- Un barbat de 50 ani, care era pasager intr-un autobuz al societatii de transport public din Galati, a murit astazi dupa ce a suferit un stop cardio-respirator, a anunțat directorul Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Galati, Mihai Polinschi. Potrivit acestuia, echipajele medicale de urgenta care…

- Un autobuz cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marti seara, in localitatea Drajna, fiind activat Planul Rosu de Interventie, a informat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). “In judetul Calarasi, pe raza localitatii Drajna, un autobuz s-a rasturnat. Din primele informatii ar fi vorba…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a informat ca un autobuz cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marti seara, in localitatea Drajna, fiind activat Planul Rosu de Interventie, informeaza Agerpres. “In judetul Calarasi, pe raza localitatii Drajna, un autobuz ...

- Mai multi pasageri au trait spaima vietii, dupa ce au dat nas in nas cu un sarpe de aproape 2 metri, plimbandu-se linistit printre scaune, intr-un autobuz. The post Un pasager si-a uitat sarpele de aproape doi metri intr-un autobuz plin cu pasageri appeared first on Renasterea banateana .