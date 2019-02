Bloomberg acuza Europa de Est ca ar critica Uniunea Europeana, desi profita pe urma investitiilor sale

Luna trecuta atunci cand grupul german Daimler AG a anuntat o investitie de 200 milioane de euro intr-o uzina pentru productia de baterii pentru automobile, amplasata in apropiere de orasul Jawor din Polonia, unul din directorii grupului german sublinia ca aceasta investitie este o dovada a increderii in Polonia, transmite Bloomberg.



Aceasta in conditiile in care presedintele polonez spune ca UE este o "comunitate imaginara" de pe urma careia Polonia nu castiga prea multe, iar anterior a acuzat atat partidele de opozitie cat si pe presedintele UE, compatriotul sau Donald Tusk, ca reprezinta…