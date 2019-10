Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu trage un semnal de alarma in privința drepturilor pe care le au romanii care traiesc in Ucraina Fostul președinte al Romaniei,Traian Basescu, a avut o intervenție in Parlamentul European, unde ,in calitate de europarlamentar al PMP, a cerut respectarea drepturilor romanilor care traiesc…

- Rovana Plumb a fost respinsa in comisia JURE, astfel ca Romania trebuie sa nominalizeze alt candidat pentru postul de comisar european la Transportuti. Victor Ponta o propune pe Corina Cretu. "In anul 2014 am obtinut nominalizarea Corinei Cretu pentru Functia de Comisar European pentru Politici Regionale…

- Cine este de fapt iubitul Elenei Udrea? In afara de faptul ca este cel care i-a furat inima blondinei si mai mult decit atat, este barbatul care a facut-o mama pe Elena Udrea, nu se stiu prea multe detalii despre viata lui.

- Alaturi de Elena Udrea și Adrian Alexandrov au fost, așa cum era de așteptat, rudele lor, dar și personalitați din lumea politicii precum Traian Basescu, scrie wowbiz.ro. Citeste si Elena Udrea si-a botezat fetita. Eva Maria implineste astazi un an. Traian Basescu, printre invitati Cu…

- Elena Udrea și-a botezat fetița, vineri, la Manastirea Cașin, din Capitala, in ziua cand copila a implinit varsta de un an.Fostul ministru a declarat ca nașii copilei sunt prieteni vechi, care nu sunt persoane publice și ca la petrecere este invitat și Traian Basescu. Fostul președinte și-a…

- Dupa ce mii de oameni au distribuit pe Facebook imaginea unor miri fotografiați în 1981 la o biserica din București, aceștia din urma își pot primi în cele din urma imaginile de la nunta, dupa 37 de ani.

- Departamentul de Justiție al SUA a anunțat o investigație a marilor platforme online și a modului in care acestea restricționeaza concurența, informeaza BBC. Instituția nu a numit firme, dar companii ca Facebook, Google, Amazon și Apple vor fi probabil investigate.Citește și: VIDEO - Traian…

- Revenita in Romania dupa ce i-ar fi fost respinsa din nou cererea depusa pentru a primit azil politic in Costa Rica, Elena Udrea nu scapa de probleme.Fostul ministru al Dezvoltarii are in instante mai multe dosare, printre care, Gala Bute sau finantarea campaniei prezidențiale a lui Traian…