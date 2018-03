Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia "Produs in Bistrita-Nasaud" va fi reprezentata sambata, 24 martie 2018, la Ostermarkt, Targul de Pasti al sasilor bistriteni - Ostermarkt, organizat cu o saptamana inainte de marea Sarbatoare a Invierii. Creatiile unicat sau de serie mica realizate cu multa maiestrie de catre artizanii locali…

- In zilele de 24 și 25 martie 2018, buzoienii și vrancenii sunt așteptați la Marșul pentru viața 2018 – O lume pentru viața. Scopul acestui eveniment este de a marturisi valoarea și demnitatea vieții, precum și respectul fața de femeile care se lupta pentru a proteja viața copiilor…

- Astazi incepe la București o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile (SIAB). La 11 ani de la ultima manifestare de acest fel, reprezentanțele, importatorii și comercianții de vehicule din Romania vor prezenta publicului cele mai noi produse și servicii pe care le au in oferta.

- Anul acesta, Asociatia ,,Raul Cosmin” din Cugir, marcheaza mai repede cu o saptamana ,,Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului”, care dupa cum se cunoaște, are loc in fiecare an pe data de 2 aprilie. Astfel, manifestarea organizata in colaborare cu Cabinetul Individual de Psihologie ,,Ancuta…

- Campaniile umanitare derulate de Asociația “Solidar” Vaslui au avut mereu ecou in randul persoanelor care au dorit sa faca un bine semenilor mai puțin norocoși. La fiecare apel, voluntarii au primit sute de pachete, pe care le-au daruit, la randul lor, persoanelor care aveau nevoie. Ei au insa o mare…

- Aceasta va avea loc la UAIC si se numara printre actiunile consacrate Centenarului Marii Uniri si sunt asteptati peste 100 de cercetatori si profesori din Romania, Republica Moldova, Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia si SUA. „De aproape un secol, istoriografia romana si straina incearca si…

- Expozitia temporara "Oltenia si patrimoniul sau UNESCO" - un discurs al specificitatilor si al regasirilor identitare romanesti - se deschide luni, la sectia de etnografie a Muzeului Olteniei din Craiova. Evenimentul este dedicat Zilei Olteniei, care a fost instituita la 21 martie printr-o lege adoptata…

- DIALOGURI BARLADENE – BASARABENE La Muzeul “Vasile Parvan” a avut loc sambata, 17 martie, un eveniment deosebit, marcat de intreaga Loja Masonica – reprezentantii din Barlad si Vaslui, precum si din Republica Moldova. Asociatia “Manolache Kostake Epureanu”, condusa de Dan Hurduc, un important om de…

- Penitenciarul Codlea are conturile blocate si nu mai poate face plati, dupa ce judecatorii au dat o sentința definitiva care obliga inchisoarea "sa plateasca in solidar (...) daune morale privind conditiile de detentie“.Intr-o postare pe retelele de socializare, Asociatia pentru Siguranta…

- In zilele de 23 și 24 martie, Centrul de adopții al Asociației Arche Noah Transilvania, din Vințu de Jos, va gazdui o noua campanie de sterilizari gratuite, derulata cu ajutorul Dog Rescue Norway și Dog Rescue Romania. Pe parcursul a doua zile, medici veterinari din București vor opera caini și pisici…

- Blocul A de pe strada Garii de Nord 6-8 figureaza primul in lista datoriilor pe care le au asociațiile de proprietari catre Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice (RADET). Blocul A este format din 6 scari, are 523 de apartamente și garsoniere. Din septembrie 2015, a fost sistata apa calda…

- Azi e ziua internaționala "Pune o intrebare", astfel ca Razvan, Dani și Catalin Oprișan au facut "inventarul" celor mai haioase și mai paradoxale. Cum ar fi: De ce cuvintele abreviere și scurtatura sunt atat de lungi?! Sau de ce in benzinarie, dupa benzina, cel mai vandut produs este țigara, daca focul…

- Judecatorului de Camera Preliminara de la Inalta Curte, caruia i s-a atribuit dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990, i se solicita instituirea unui sechestru pe toate bunurile apartinand tuturor persoanelor ca au savarsit sau favorizat infractiuni contra umanitatii in acele zile. Solicitarea a fost…

- Organizata de Photo Festival Romania, expoziția artistului Cristian Lipovan se poate viziona in Salina Turda – mina Rudolf, incepand cu 5 Martie și pana la finele acestei luni. Chernobyl&Pripyat face parte dintr-un proiect mai amplu al artistului ″Places Suffering″.

- Miercuri, 7 martie, Galeriile ”Inter Art” Aiud vor gazdui cea mai complexa și ampla expoziție internaționala de arta plastica feminina a anului 2018. In cadrul evenimentului, intitulat sugestiv ”Arta feminina in colecția Inter Art”, vor expune 65 de artiste din 36 de țari, de pe 5 continente. Expoziția…

- Marti, 13 martie 2018, ora 13.00, la Muzeul Judetean Gorj „Alexandru Stefulescu” va avea loc vernisajul expozitiilor „China 2017” si „Festivalul Primaverii – Anul Nou Chinezesc”, organizate in colaborare cu Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucuresti si Asociatia de Prietenie…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, si dat in urmarire internationala, a fost identificat de politistii italieni langa Roma, transmite Mediafax. Reprezentantii IPJ Cluj…

- In perioada 17-25 februarie are loc la Cabana Capra Transfagarașan, la o altitudine de 1700 metri, Stagiul Național de Formare al Unitaților Canine de Intervenție la Avalanșa, forma de specializare in meseria de salvator montan. Vedeta competiției este cațelușa Yukan’na (pe numele ei adevarat Inna Mediguard),…

- FCSB "este o echipa foarte organizata", a declarat miercuri antrenorul lui Lazio, Simone Inzaghi, intr-o conferinta de presa in ajunul meciului de la Roma cu vicecampioana Romaniei, din returul saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal, informeaza tuttomercatoweb.com. "E o…

- Spitalul Clinic de Urgența București, in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”, anunța lansarea proiectului cu titlul „Lupta pentru viața! Imbunatațirea competențelor personalului medical din serviciile de urgența in domeniile: boli cardiovasculare,…

- Așa cum ne-a obișnuit in fiecare an, Primaria Bistrița va organiza un Targ de Dragobete și in primavara care bate la ușa. Mesterii populari din Bistrita-Nasaud care vor sa-și expuna spre vanzare produsele – mai au doar doua zile la dispoziție pentru inscrieri:

- N.D. Cei care se vor afla la acest sfarsit de saptamana in orasul Breaza vor avea ocazia sa viziteze si o expozitie inedita. Dupa cum a anuntat Centrul de informare si promovare turistica din localitate, Asociatia crescatorilor de pasari de curte de rasa pura ”Brezeanca” organizeaza expozitia anuala…

- Exista și in Romania numeroase asociații și organizații care, an de an organizeaza acțiuni pentru marcarea acestei zile. The post Ziua internaționala a copiilor bolnavi de cancer appeared first on replicahd.ro .

- Asociatia crescatorilor de animale si pasari de rasa „Hobby Centrum Brasov”, in colaborare cu Asociatia crescatorilor de pasari si animale in rasa pura „Tara Fagarasului” si Clubul de Porumbei de Ornament Brasov organizeaza Expozitia judeteana de pasari de curte, iepuri si porumbei. Evenimentul va…

- Pana la sfarsitul lunii februarie, va fi anuntat castigatorul licitatiei pentru achizitia noilor autobuze ce vor deservi publicul calator din municipiul Constanta. "Clarificarile au intarziat finalizarea procedurii, dar licitatia este pe ultima suta de metrildquo;, spune chiar primarul Decebal Fagadau.Dupa…

- Promotor Start-up Nation: „Tinerii talentați pleaca in Oradea, Cluj sau dincolo” Andras Farkas, unul dintre fondatorii programului de antreprenoriat Critbiz, susține ca Start-up Nation va ajuta la rechemarea tinerilor in orașele netale. “Regiunea Nord-Vest (RNV) este un motor de dezvoltare…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Gorj va organiza joi, 1 februarie, la Sala „Constantin Brancusi" a Palatului Parlamentului din Bucuresti, expozitia internationala de arta plastica int...

- Modificarile fiscale care se anunta fac mult mai grea existenta ONG-urilor, carora le va fi mult mai greu sa obtina acea donatie de 2% din impozitul pe venit. Asociatia „Micul Print” din Bistrita-Nasaud, una dintre cele mai importante ONG-uri din tara care sprijina copiii cu autism, isi anunta inchiderea…

- Mmiercuri 31 ianuarie 2018 ora 14.30 la Centrul Multilingv din Str. Belvedere nr.3 Biblioteca Judeean &bdquoPanait Istrati&rdquo Brila organizeaz evenimentul &bdquoStendhal &ndash 235 de ani de la natere&rdquo. Activitatea este coordonat de prof. Florentina Poenaru i prof. Stelua Drâmbu.Moderat...

- Liderii PNL Bistrița-Nasaud au precizat, in cadrul unei conferințe de presa, ca vor anunța inca de anul acesta posibilul candidat al formațiunii politice pentru fotoliul de edil al Bistriței, deși alegerile vor avea loc abia in 2020.

- Aproximativ 100 de schiori din zece tari vor participa la finele lunii februarie, in Poiana Brasov, la cea mai mare competitie de schi alpin organizata in Romania - FIS Children Trophy, au anuntat organizatorii. Competitia, lansata in premiera in Romania de catre Asociatia de Turism Poiana…

- Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane, are planuri mari si a declarat ca vrea sa organizeze finala concursului international Eurovision in Timisoara, care va deveni capitala culturala europeana.

- David Craciun, in varsta de 10 ani, din orasul Calafat, a fost muscat de maidanezi, iar din cauza leziunilor suferite a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova. Copilul a fost plimbat prin trei spitale pentru ca niciunul nu avea vaccin antirabic.

- Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) Iasi organizeaza o expozitie aniversara intitulata ’24 Ianuarie 1859: Mica Unire’ care va putea fi vizitata la Muzeul ‘Vasile Pogor’. Potrivit organizatorilor, expozitia va fi deschisa incepand cu data de 24 ianuarie pana la sfarsitul lunii si va cuprinde…

- Primaria Municipiului Sebes, in parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” si cu Asociatia crescatorilor de porumbei voiajori, de ornament, pasari si animale de companie „Muhlbach 2008″ organizeaza, in perioada 26 – 28 ianuarie 2018, o noua editie a „Expozitiei Columbofile”. Deschiderea acestei…

- INEDIT… Anul incepe in forta la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad. Sambata, 27 ianuarie 2018, ora 11.30, are loc vernisarea expozitiei „Masinile lui Leonardo da Vinci”, organizata de societatea ARANEUS din Polonia si itinerata, pana acum, doar de Muzeul Municipiului Bucuresti, Palatul Sutu si Complexul…

- Serviciul Public Județean Salvamont–Salvaspeo Cluj a organizat un exercițiu de salvare din telescaun. Acesta s-a derulat pe pârtia de schi Buscat din stațiunea Muntele Baișorii, o zona montana în care salvamontiștii clujeni asigura pe perioada iernii…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP."Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai Tudose, 50 de ani,…

- Aproximativ 37,7 milioane lei, fara TVA, (circa 8,3 milioane euro) a pus la bataie Primaria Bistrita pentru atribuirea contractelor de izolare termica a peste 2.100 de apartamente din municipiu, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Evident acestea sunt impartite pe loturi, astfel ca numarul contractelor…

- Incident socant in centrul orasului Iasi. Azi, la pranz, o fata de 15 ani a fost la un pas sa fie sfasiata de doi caini scapati dintr o curte! Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt de-a dreptul șocante!

- Zeci de costume populare, datand de la inceputul secolului al XX-lea si pana in prezent, au putut fi admirate, vineri seara, la Galeriile "Casa cu lei" din Bistrita, in cadrul unei expozitii organizate de creatorul de arta populara Virginia Linul, menita sa marcheze implinirea a 100 de ani de la…

- Asociația “Milioane de prieteni” angajeaza ingrijitori in Adapostul de caini din Triaj. Salariul de incadrare oferit este de 1.900 lei/luna la care se adauga bonuri de masa in valoare de 15 lei/zi (aproximativ 300 lei/luna), prime ocazionale, orele suplimentare platite și echipament de lucru. Transportul…

- Anotimpul si sarbatorile de iarna au fost surse de inspirație pentru elevii și profesorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. Indrumați de profesoarele Loredana Constantin și Georgeta Șoit, elevii claselor gimnaziale și liceale au realizat desene și picturi, in care au surprins bucuria și atmosfera…

- Protestele recente din Iran nu reprezinta o amenintare la adresa pacii si securitatii internationale, a declarat, vineri, Francois Delattre, ambasadorul Frantei la ONU, in cadrul sedintei Consiliului de Securitate, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- In perioada 5-7 ianuarie 2018, in Sala de Sport a Liceului Teoretic Carei va avea loc Expoziția Naționala și Internaționala de porumbei, gaini, iepuri și pasari exotice, organizata de Asociația Columbofil „Colibri” din municipiu. Evenimentul se va desfașura conform urmatorului program: Vineri, 5 ianuarie…

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata in fiecare an in luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva, acesta reprezentand aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie, iar pretul mediu de…