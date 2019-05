Bistriţa-Năsăud: Bărbat cu arsuri pe jumătate de corp, transportat cu elicopterul SMURD la Bucureşti Un bistritean in varsta de 35 ani a suferit, sambata, arsuri pe jumatate de corp in timp ce se afla la un cazan de tuica si va fi transportat cu un elicopter SMURD la o clinica de specialitate din Bucuresti.



Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, incidentul a avut loc in satul Simionesti, victima fiind preluata de echipajul de terapie intensiva al SMURD constienta, cu arsuri de gradul al doilea pe 50% din suprafata corporala.



Politistii vor stabili exact conditiile in care s-a produs evenimentul.



Din primele date…

Sursa articol: agerpres.ro

