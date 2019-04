Stiri pe aceeasi tema

- Federația Româna de Fotbal a anunțat, marți, stadioanele pe care va disputa prima reprezentativa urmatoarele doua meciuri considerate <acasa> din preliminariile pentru Euro 2020. Astfel, duelul cu Spania va avea loc pe Arena Naționala, iar cel cu Malta la Ploiești, pe Ilie Oana.Clasamentul…

- Reprezentativa Norvegiei a remizat, marti, pe teren propriu, cu selectionata Suediei, scor 3-3, dupa ce a condus cu 2-0, in grupa F de calificare la Euro-2020, din care face parte si Romania. Tot in grupa F, Spania a trecut de Malta, scor 2-0.

- "Este greu sa vii dupa o generatie care a castigat tot", a declarat Alvaro Morata, atacantul nationalei de fotbal a Spaniei, inaintea meciurilor cu Norvegia si Malta din Grupa F a preliminariilor EURO 2020, in care este si Romania, scrie EFE. Varful lui Atletico Madrid a subliniat cat de greu este pentru…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei va debuta in preliminariile pentru EURO 2020, in Suedia, sambata, 23 martie. Partida Suedia - Romania se va juca pe Friends Arena din Stockholm, cu incepere de la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei). ACTUALIZARE 26 februarie, ora 14:50. Mai sunt 850 de bilete pentru…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei va debuta in preliminariile pentru EURO 2020, in Suedia, sambata, 23 martie. Partida Suedia - Romania se va juca pe Friends Arena din Stockholm, cu incepere de la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei). Biletele pentru acest joc de calificare la EURO 2020 sunt disponibile…

- Nationala Romaniei a inceput anul pe locul 25, cu o pozitie mai jos fata de cum incheia 2018, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. Tricolorii se aflau pe 40 la inceputul lui 2018, dar au urcat 4 locuri in februarie, 4 in aprilie si cate 2 in…

