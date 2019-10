Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara din Alba continua sa inregistreze printre cele mai puține tranzacții din țara. Potrivit ultimelor statistici furnizate de Agenția Naționala de Cadastri și Publicitate Imobiliara, Alba este printre județele codașe. „Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in luna august…

- Un tanar de 20 de ani a fost arestat dupa ce procurorii DIICOT Oradea au gasit in autoturismul sau aproape 450 de comprimate Ecstasy, dar si alte droguri ce urmau sa fie comercializate in cluburi din Satu Mare.Potrivit unui comunicat DIICOT Oradea remis luni, procurorii institutiei, impreuna…

- Cum sa iti construiesti un brand puternic in business?”. Evenimentul va fi organizat de catre Ziarul Financiar in data de 12 septembrie 2019, la Hotel Ramada din Oradea. „Intr-o perioada in care «made in Romania» a capatat valente pozitive si in care patriotismul s-a trezit in randul tinerilor, brandurile…

- Unul dintre cei mai buni primari din Romania, liberalul Ilie Bolojan, acuza Guvernul PSD-ALDE de „feudalism bugetar”, un abuz administrativ care incurca activitatea administrației publice locale. „Am constatat, in urma rectificarii bugetare, ca Guvernul nu a reintregit sumele pe care administrația…

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, critica dur Guvernul pentru rectificarea bugetara și arata ca nu s-au dat banii promiși administrațiilor locale.Citește și: SURSE - PSD se pregatește pentru ieșirea ALDE de la guvernare: mutari de trupe in Parlament "Am constatat, in urma…

- "Zi si noapte, pe vreme buna, vreme rea, Ambulanta este la datorie. Pentru ca misiunea ei este sfanta, sa salveze vieti. De-a lungul anilor, ambulanta si-a dovedit necesitatea, cat de puternica este. La ceas aniversar nu putem decat sa ne mandrim cu ceea ce am realizat si sa ne dorim sa fim mai buni,…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, in judetele Bihor, Alba, Arad, Timisoara, Hunedoara, Valcea si Olt, precum si in zonele montane, vor fi vijelii, descarcari electrice, averse ce vor avea si caracter torential si, pe arii restranse, grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 30 l/mp…

- Intre acestea figureaza si proiectul de achizitie a 20 de autobuze noi, hibrid dar si cel referitor la reamenajarea centrelor de carier. Blocajul, considera Marcel Bolos, director ADR NV, tine de doua aspecte. In septembrie va fi o evaluare nationala a modului in care s-au contractat banii urmata,…