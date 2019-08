Stiri pe aceeasi tema

- In vederea recunoașterii oficiale a impresionantei performanțe inregistrate de Simona Halep, prima jucatoare de tenis din Romania caștigatoare a turneului de la Wimbledon, ministrul Educației Naționale a emis astazi, 15 iulie 2019, un ordin, prin care denumirea Clubului Sportiv Universitar „Știința”…

- Numele Simonei Halep a fost acordat Clubulului Sportiv Universitar „Știința” din Constanța. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a semnat luni un ordin pentru schimbarea numelui, in onoarea primei campioane romance de la Wimbledon. Ecaterina Andronescu a intampinat-o pe Simona Halep la sosirea…

- ​Clubul Sportiv Universitar „Știința” din Constanța va purta, începând de luni, 15 iulie, numele Simonei Halep, pentru recunoașterea performanței jucatoarei de tenis, informeaza Ministerul Educației printr-un comunicat remis HotNews."În vederea recunoașterii oficiale…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Vizita Papei Francisc in Romania a adunat mii de oameni de toate varstele, care-l așteapta cu bucurie și curiozitate. .„I-aș spune ca-l iubesc, doar ca i-aș spune in italiana”, a spus Maria, un copil in varsta de doar cațiva ani, potrivit Mediafax.Mii de romani de toate varstele s-au strans…

- In urma cu doar cateva momente, aeronava in care se afla Sanctitatea Sa Papa Francisc a aterizat pe aeroportul Henri Coanda din București. Peste 50 de persoane il așteapta cu nerabdare pe Suveranul Pontif sa coboare din avion, pentru a-l vedea in carne și oase!

- Papa Francisc in Romania. Suveranul Pontif petrece trei zile in Romania, in perioada 31 mai-2 iunie. Sanctitatea sa aterizeaza pe aeroportul Henri Coanda din București, la ora 11:30. Oamenii il pot saluta și il pot vedea azi in Capitala

- Unitatile de invatamant din Bucuresti pot suspenda cursurile si joi 30 mai Papa Francisc. Arhiva Foto: Elena Postelnicu. Unitatile de învatamânt din Bucuresti pot suspenda orele de curs si în ziua de joi, cu aprobarea consiliilor de administratie, în contextul vizitei…