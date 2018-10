Berenghi, interzis din cauza referendumului: Am primit telefoane de la preoți care plângeau ”AM FOST BLOCAT 30 DE ZILE, SPECIAL SA NU MA POT EXPRIMA IN PERIODA REFERENDUMULUI. Rezultatul si esecul referendumului a afectat grav poporul nostru: Am primit telefoane de la preoti care plangeau la telefon; Am vazut zeci de patrioti ingenuncheati, redusi la tacere si deziluzionati pentru motivul ca se lupta pentru unii care nu ii intereseaza soarta si viitorul copiilor lor; Romania divizata in doua, cei care inca gandesc si spalatii pe creier. Familii de oameni normali divizate, pro si contra, ei nu mai pot sa faca diferenta intre bine si rau. UNDE SUNT SERVICIILE INAPTE? Chiar daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

