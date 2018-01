Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- Banca Europena pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va acorda asistenta tehnica pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) remis, vineri, AGERPRES.…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a 6 proiecte, valorand peste 800 de milioane lei de (670 de milioane de lei fonduri europene), prin care se vor reabilita 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui.…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro...

- Gabriela Firea a anuntat miercuri ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, iar in baza acestora 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. "In ceea ce priveste Spitalul de copii…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Intr-un efort comun de consolidare a securitații energetice a Republicii Moldova, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Mondiala ofera un pachet de finanțare in suma de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea…

- Astazi, 18.12.2017, Palatul Victoria a fost gazda semnarii, in cadru festiv, de catre Operatorul Regional Compania de Apa Arieș S.A. și Ministrul delegat pentru Fonduri Europene – Marius Nica, a

- "Mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica" Comisarul european Corina Cretu a declarat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a României, precizând totodata ca "mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica". Potrivit…

- "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent cu care a demarat exercitiul financiar, iata ca putem spune ca toate obiectivele pe care Guvernul Romaniei si le-a propus, si le-a atins. (...) Previziunile pentru anul viitor, daca mergeti in acest ritm, sunt convinsa ca se vor realiza.…

- Comisarul european Corina Cretu se va afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Conform…

- Printr-o investitie care vizeaza beneficiile de mediu si principiile comerciale in serviciile publice, BERD finanteaza cu 114 milioane de lei (25 de milioane de euro) achizitia a 105 autobuze noi in Brasov, au transmis vineri reprezentantii Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

- Premierul a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita la Belgrad, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, si a mers la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La iesirea de la MAI, premierul a spus ca a discutat cu ministrul Carmen Dan…

- Programul Educație 2014-2021 a fost lansat oficial ieri, in prezența Excelenței Sale Lise Nicoline Kleven Grevstad, Ambasadorul Norvegiei in Romania și a ministruui delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica. Printre participanți s-au numarat și partenerii de program Veena Gill de la Norwegian Centre…

- Programul Educație 2014-2021 a fost lansat oficial ieri, in prezența Ambasadorului Norvegiei in Romania, Lise Nicoline Kleven Grevstad, și a domnului Marius Nica, ministru delegat pentru Fonduri Europene. Programul va finanța: Mobilitatea studenților și a personalului didactic din invațamantul superior,…

- Prim-ministrul Pavel Filip si vicepresedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Alain Pilloux, au avut marti, 28 noiembrie, o intrevedere pe platforma „Tbilisi Belt and Road Forum 2017”. Partile au discutat despre parteneriatul Republica Moldova – BERD si posibilitatile de…

- Fermierii romani vor putea beneficia de credite de investiții și de dezvoltare in condiții avantajoase, in baza unui instrument de finanțare cu partajarea riscului, in valoare de 126 de milioane de euro, derulat prin Fondul European de Investiții (FEI), Romania fiind a cincea țara din Uniunea Europeana…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va ajuta Moldova sa implementeze un nou proiect in domeniul energiei, ce ține de conectarea rețelelor de electricitate dintre țara noastra și din Romania. In special, Moldova și BERD vor negocia un proiect de acord de imprumut pentru implementarea…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a semnat pe 21 noiembrie a.c., acordul pentru programul “Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri”, finanțat in cadrul Granturilor SEE si norvegiene 2014-2021. „Acest acord este primul pe care il semnam la nivelul Granturilor SEE…

- Axa rutiera Neamț-Bacau va fi reabilitata și modernizata cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional, se arata intr-un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene (MDRAPFE) remis, joi, AGERPRES. Marius Nica, ministrul delegat pentru…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, si Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, au avut luni o intalnire cu reprezentanti ai Asociatiei Municipiilor din Romania, ai Asociatiei Oraselor din Romania si cu reprezentanti…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 25 de milioane de euro unei filiale a grupului industrial elvetian Montana Tech Components, care isi va extinde productia in tara construind o noua centrala, se arata intr-un comunicat transmis vineri de BERD.…

- "Pe zona de resurse umane știm foarte bine cum stam. Ne permite astazi programul informatic, EduSal-ul, sa știm exact ce avem in fiecare unitate școlara din punct de vedere al personalului didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic. Unde nu avem toate datele din sistem și s-ar putea sa facem erori,…

- Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, au avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegație a Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO. Cu acest prilej, vicepremierul…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a anunțat, miercuri, in cadrul ședinței de Guvern, ca pana la finele anului vor fi semnate toate proiectele din bani europeni privind modernizarea drumurilor județene declarate eligibile, dupa ce premierul l-a felicitat pentru semnarea unui…

- BERD a anuntat ca ofera un imprumut de 10 milioane de euro Grupului Calihory, furnizor si distribuitor de produse farmaceutice din Romania, care pe piata locala opereaza lantul de farmacii Dona, pentru finantarea extinderii si renovarii retelei companiei si pentru constructia unui nou depozit.…

- Ministerului Afacerilor Externe de la București a alocat 70 de mii de euro prin Programul Romaniei de Cooperare pentru Dezvoltare pentru proiectul „Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese in Republica Moldova prin cooperarea interinstituționala…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene a facut in aceasta dimineata un anunt de proportii. Marius Nica a declarat in cadrul unei interventii la Romania TV ca a reusit sa deblocheze proiecte care finanteaza investitii de aproape 1 miliard de euro pentru infrastructura."Am gasit un mecanism…

- "Am identificat un mecanism, zilele trecute, prin care sa semnam toate contractele de finantare pentru toate drumurile judetene, de 900 milioane euro, pana la sfarsitul anului", a declarat Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, la evenimentul Live Business organizate de economica.net. El…

- "Ramanem cu ținta de absorbție din programul de guvernare, de 5,2 miliarde de euro. Obiectivul este mare, dar daca nu iți propui obiective multe, nu reușești sa faci nimic. Daca la ora actuala avem 3,2 miliarde de euro rambursați in Romania, mai avem 500 de milioane de euro la Comisie", a declarat…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a declarat joi, in timpul unui dialog cu cetatenii, ca probabil Romania ar fi avut o rata de absorbtie a fondurilor europene apropiata de 100%, "daca nu am fi permis atatea fraude in sistem".

- In cadrul intalnirii prim-ministrul a trecut in revista domeniile prioritare din perspectiva expertizei și a finanțarilor pe care instituția financiara a Uniunii Europene le poate acorda in continuare Romaniei, potrivit unui comunicat al Executivului. Totodata, premierul și miniștrii prezenți…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat finantari si servicii de consiliere in valoare de peste 13 miliarde euro pentru Romania in cei 25 de ani de prezenta pe piata locala, cea mai mare pondere avand imprumuturile acordate pentru proiecte din sectorul transporturilor. …

- Plațile procesate catre beneficiarii fondurilor europene se cifreaza, in prezent, la 933 milioane de euro iar valoarea liniilor de finanțare deschise se ridica la 19 miliarde de euro, potrivit bilanțului fostului ministru delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb. "Parasesc portofoliul…

- Compania Nationala Posta Romana ar putea obtine o linie de finantare din partea Bancii Europene de Investitii (BEI), in urma unei intruniri desfasurate la Bucuresti a reprezentantilor Postei, Ministerului Telecomunicatiilor si BEI, a anuntat marti ministerul, conform Mediafax. „Ministrul Comunicatiilor…

