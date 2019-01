Masturbarea este o practica perfect normala, atat in randul femeilor, cat si in randul barbatilor, fie ca sunt activi sexual sau nu. Chiar daca nu vorbesc despre asta, numeroase persoane se masturbeaza, indiferent de varsta sau sex. Doua treimi dintre barbati (65%) se masturbeaza regulat, in timp ce aproape o treime dintre femei (30%) se satisfac singure si doar 5% dintre acestia nu opteaza niciodata pentru aceasta practica, arata un studiu realizat de un magazin online de jucarii sexuale. Aceste statistici nu implica doar persoanele care nu sunt implicate intr-o relatie, ci si pe cele care au…