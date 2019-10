Stiri pe aceeasi tema

- Bella Hadid a decis sa vorbeasca deschis despre problemele de sanatate mintala cu care se confrunta de mai mult timp. Modelul a facut dezvaluirile cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații Mintale. Prin intermediul unei postari pe Instagram, Bella a vorbit despre cat este de important sa nu te lași prada…

- Mario Iorgulescu a fost transferat de la Spitalul Elias, acolo unde a fost operat și internat cateva zile dupa accidentul cumplit petrecut in Capitala, la o clinica de lux din Milano. Cati ani de PUSCARIE risca Mario Iorgulescu si cum poate scapa cu SUSPENDAREA PEDEPSEI Medicii italieni…

- Simona Halep locul 5 WTA a fost eliminata in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing.Romanca a fost invinsa, luni, cu scorul de 6 2, 6 3 de rusoaica Ekaterina Alexandrova locul 38 WTA .Saptpmana trecuta, Simona Halep a participat la turneul de la Wuhan, unde a suferit…

- Cu toate ca este o emoție fireasca, anxietatea se manifesta și ca o afecțiune patologica care necesita tratament. Însa, mulți dintre oameni nici macar nu își dau seama ca sufera de anxietate.

- Timpul petrecut in fata telefonului sau pe retelele sociale nu poate fi considerat vinovat pentru problemele de sanatate mintala ale adolescentilor, arata un studiu realizat de cercetatorii americani. Experimentul realizat timp de doua saptamani pe 400 de adolescenti nu a relevat o legatura intre folosirea…

- Cristian Tudor Popescu a ajuns la spital, dupa ce i s-a facut rau. Jurnalistul a povestit pe contul de socializare prin ce a trecut și cum a fost pus pe picioare de medici, dupa 72 de ore petrecute in spital. „Mi-au oblojit increderea in oameni. Am intrat pe poarta spitalului Academic Ponderas ca o…

- Viorica Dancila a declarat ca i se pare inacceptabil modul in care au fost gestionate problemele de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Premierul a mai spus ca este intolerabila atitudinea dispretuitoare a celor responsabili sa explice de ce nu functioneaza sistemul asigurarilor de sanatate,…

