- Canada le-a cerut sambata aliatilor sai sa o sustina in relatia cu Beijingul pentru a obtine eliberarea cetatenilor sai detinuti "arbitrar" in China, subliniind ca acesta este un "precedent...

- Meng Wanzhou, in varsta de 46 de ani, a fost arestata la 1 decembrie, in Canada, in timp ce se afla in tranzit intre doua zboruri, pe aeroportul din Vancouver.Ea este fiica fondatorului Huawei, o societate pe care agentii de informatii americane o prezinta ca avand legaturi cu Guvernul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marti intr-un interviu ca ar putea interveni in cazul responsabilei gigantului chinez Huawei, Meng Wanzhou, arestata in Canada la cerea justitiei americane, pentru a apara negocierile comerciale cu China, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Arestarea…

- Un fost diplomat canadian a fost arestat in China, iar organizatia internationala la care lucreaza a cerut marti ”eliberarea rapida” a acestuia, in contextul in care Beijingul este furios dupa incarcerarea in Canada a fiicei fondatorului Huawei, relateaza AFP.

- Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei, este detinuta de la 1 decembrie de Canada, la cererea SUA. SUtatele Unite, a apreciat Beijingul, trebuie sa revina asupra mandatului de arestare pe care l-au emis impotriva lui Meng Wanzhou. China isi rezerva posibilitatea de a lua masuri, in functie…

- Directorul financiar al gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor Huawei, Meng Wanzhou, a fost arestata in Canada si face fata unei cereri de extradare in Statele Unite, a anuntat Ministerul canadian al Justitiei. "Meng Wanzhou a fost arestata pe 1 decembrie la Vancouver. Statele Unite reclama…

