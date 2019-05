Nou-nascutul a fost ingropat sub un morman de gunoi langa o ferma din districtul Chumpuang, in provincia Nakhon Ratchasima, insa a fost gasit de Ping Pong in aceeasi zi, pe 15 mai.



Cainele a inceput sa sape in pamant si sa latre, alertandu-si stapanul, un pastor, care a venit sa vada ce s-a intamplat.



"Cred ca bebelusul a fost gasit de caine la scurt timp dupa ce mama sa l-a ingropat", a declarat ofiterul de politie Panuvat Udkam, adaugand ca baietelul, internat in spital, se simte bine.



Mama, in varsta de 15 ani, este acuzata de tentativa de omor si abandonare a…