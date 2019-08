Stiri pe aceeasi tema

- Echipaje de pompieri, jandarmi si salvamontisti cauta un batran de 76 ani, care a plecat joi la cules de ciuperci, intr-o zona impadurita din apropierea municipiului Gheorgheni, si nu s-a mai intors, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu, a precizat ca barbatul…

- Un tanar de 19 ani, aflat la cules de fructe de padure, s-a ratacit marti seara intr-o zona montana din apropierea municipiului Toplita, fiind gasit la o stana, dupa mai multe ore de cautari, a informat Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, la…

- In 11 iulie un individ a sunat la 112 și a anunțat ca are dureri de cap și stari de leșin. A cerut ajutorul dispecerilor, iar la un moment dat nu a mai comunicat. Apelul nu a fost insa intrerupt, iar cei din dispecerat au inceput imediat sa organizeze cautarile. Reprezentanții ISU Banat anunțau…

- Avionul de mici dimensiuni, care a disparut vineri de pe radare in zona satului Cucuruzeni, raionul Orhei, este de negasit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Liliana Puscasu, a declarat ca salvatorii continua cautarile.

- Un barbat a fost ranit vineri in timp ce se afla la cules de ciuperci in Defileul Jiului Articolul Gorj: Barbat ranit in Defileul Jiului, la cules de ciuperci apare prima data in GAZETA de SUD .

- O fata si un baiat, in varsta de 12 si 13 ani, au plecat neinsotiti duminca dimineata in padurea din comuna Mogosesti, Iasi, si nu au revenit la domiciliu timp de mai multe ore. In cele din urma, in jurul orei 17.30, membrii familiei au inceput sa se ingrijoreze si au sunat la 112 pentru a anunta disparitia…