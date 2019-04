Bătaie între români, oprită de polițiști la Madrid. Oamenii legii au intervenit în forță / VIDEO Un polițist din Spania este cercetat dupa ce a intervenit brutal pentru a opri o bataie intre mai mulți romani care a avut loc in piața Puerta del Sol din Madrid. Agentul l-a lovit de mai multe ori pe oamenii implicați in altercație, cu toate ca aceștia erau deja la pamant, relateaza El Mundo. In imaginile distribuite pe rețelele de socializare se vede cum polițiștul ii lovește de mai multe ori pe romanii fara adapost, implicați in altercație. Ulterior, la fața locului ajunge un alt agent care il trantește la pamant pe unul dintre cei care se bateau. Va avertizam! Imaginile au un puternic impact… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Spania este anchetat dupa ce a intervenit brutal pentru a opri o bataie intre mai mulți romi romani in piața Puerta del Sol din Madrid. Polițistul a lovit de mai multe ori oamenii implicați...

- Un polițist din Spania este anchetat dupa ce luni dupa-amiaza a intervenit în mod ”disproporționat” pentru a opri o bataie între mai mulți romi români în piața Puerta del Sol din Madrid. Acesta apare într-o înregistrare video cum lovește de mai multe ori…

- Incidentele au avut loc chiar in centrul Madridului, in celebra piata Puerta del Sol. Mai multi tigani din Romania s-au luat la bataie cu pumnii si picioarele, insa au fost opriti de catre politistii spanioli, care au intervenit in forta. Altercatia a fost filmata de un turist, care a postat…

- Incidente grave chiar in centrul Madridului, in celebra piata Puerta del Sol. Mai multi tigani din Romania s-au luat la bataie cu pumnii si picioarele, insa au fost opriti de catre politistii spanioli,...

- Traficul cu tigari de contrabanda este una dintre principalele manifestari ale criminalitatii organizate la frontierele Romaniei, in anul 2018 fiind constatate 131 de infractiuni de contrabanda, au transmis, miercuri, reprezentantii Politiei de Frontiera. Anul trecut s-au confiscat peste 4,7 milioane…

- Un scandal de proporții s-a petrecut in cartierul Tor Bella Monaca, de la periferia Romei. Doi agenți de poliție au mers in zona pentru a-i ridica pe doi romani acuzați de trafic de droguri. Cei doi erau intr-o mașina cand polițiștii le-au facut semn sa opreasca. Au oprit, dar au rupt-o la fuga, in…

- Polițiștii din zona Faget s-au confruntat, la sfarșitul saptamanii trecute, cu un caz cu totul și cu totul inedit, intrucat au fost alertați de niște barbați care transportau un cadavru.

- Doi soti din orasul Drochia au fost maltratati sambata seara, 26 ianuarie, de catre doi indivizi care au patruns in locuinta lor cu cagule pe cap. Politia a anuntat marti, 29 ianuarie, in cadrul unei conferinte de presa, ca pe acest caz au fost retinuti patru suspecti, toti locuitori ai raioanelor de…