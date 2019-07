Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.000 de pastile de ecstasy si amfetamine, canabis, rezina de canabis si tigari de contrabanda au fost confiscate in urma unor descinderi organizate de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog Oradea, intr-un dosar in cadrul unei anchete a procurorilor DIICOT…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si Arad, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui, au facut, miercurea trecuta, 5 perchezitii domiciliare, in judetul Arad, la persoane banuite de trafic de droguri. Cinci persoane au fost retinute si apoi arestate…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au depistat in flagrant delict un barbat, in timp ce vindea aproximativ o mie de comprimate de droguri de mare risc. La data de 23 mai a.c., politisti din cadrul Brigazii de Combatere…

- Luni, la Tribunalul Gorj are loc primul termen in dosarul in care doi barbați din Turceni, tata și fiu, sunt acuzați de trafic de droguri de risc. Inculpații au fost incatușați la inceputul lunii martie, in urma unor percheziții efectuate la inceputul de procurorii Biroului Teritorial Gorj…

- Actiune de amploare a politistilor din Iasi • O grupare ce se ocupa cu traficul de stupefiante a fost destructurata • Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au organizat mai multe perchezitii in diferite locuri din Iasi • In urma…

- Vineri, 12 aprilie 2019, procurorii DIICOT Iasi impreuna cu politisti de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) din Iasi si forte speciale de interventie din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Iasi au prins in flagrant 2 traficanti de droguri in momentul in care acestia tocmai…

- Polițiștii antidrog din Iași și București au efectuat vineri o acțiune pe linia combaterii traficului de droguri de risc, in cadrul careia s-au pus in executare 8 perchezitii domiciliare, pe raza județului Iași și municipiului București, spun surse judiciare citate de Mediafax. Pana la aceasta ora,…