- „La Ponta, știam de la ofițeri de prim rang. Era trecut in rezerva. Mi-a spus ofițerul care l-a recrutat”, a declarat Traian Basescu, la TVR. Fotul președinte a ținut sa sublinieze ca nu este o noutate ceea ce spune. De astfel, Traian Basescu a facut afirmații similare și in 2014, cand a sustinut…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta a lansat duminica seara, la Antena 3, un atac acid la adresa lui Liviu Dragnea despre care a susținut ca ”nu are capacitatea politica și intelectuala sa conduca o țara”.

- "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat Ponta la Antena 3. El a adaugat ca decizia sa de a vota 'impotriva' nu este determinata de calitatile sau defectele Vioricai Dancila, ci de faptul ca, in opinia…

- Victor Ponta a fost unul dintre criticii foarte activi ai guvernului Tudose.Nu s-a ferit deloc sa il critice dur și pe președintele PSD, Liviu Dragnea.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata Cu toate acestea, fostul premier spune…

- Ex-premierul PSD Victor Ponta a susținut duminica seara, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis nu este genul de lider ”care sa dea vreo batalie” și a ironizat faptul ca șeful statului a aprobat nominalizarea Vioricai Dancila pentru Palatul Victoria: ”Mai ramanea sa se duca la CEx-ul PSD și sa…

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Dan Radu Rusanu va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei (1,4 milioane de euro), pentru perioada in care a fost arestat in dosarul "ASF-Carpatica". Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale lui Ludovic Orban sunt relevante. Liberalii transpira pentru a-i determina pe cat mai mulți dintre parlamentarii PSD sa voteze impotriva noului Guvern sau pur și simplu sa chiuleasca din Parlament. Speranța liderului PNL este ca, la capatul acestui…

- Traian Basescu, președinte al PMP, a venit la Cotroceni cu doua propuneri de prim ministru. El a spus ca PSD a guvernat catastrofal și nu mai trebuie sa conduca. Pentru functia de premier, fostul președinte al țarii i-a propus pe Siegfried Muresan si Eugen Tomac, mai buni in opinia sa decat are și a…

- Traian Basescu a mers la Cotroceni, la consultarile cu Iohannis, cu doua propuneri de premier din partea PMP: Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Fostul președinte susține ca Iohannis nu risca sa fie suspendat daca refuza propunerea PSD de premier.„Daca PSD vrea sa-l faca președinte pentru al…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?“, a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea…

- Zi decisiva in PSD. Partidul trebuie sa anunțe marți cine va fi noul premier, iar Mihai Tudose a ajuns in aceasta dimineața la Palatul Victoria, dupa ce luni seara a fost in același loc pentru a-și scrie demisia, informeaza Antena3. Cel mai probabil, acesta s-a reintors la Palatul Victoria pentru…

- Recent, Mihai Tudose il numise consilier personal pe Gica Popescu, cu atributii in organizarea celor patru jocuri ale CE 2020. Invitat in cadrul emisiunii Digi Sport Special, Dinu Gheorghe considera ca mișcarile de la Palatul Victoria nu-i vor influența misiunea lui Gica Popescu. "Eu…

- La scurt timp dupa ce secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat despre Victor Ponta ca este „dracul care și-a bagat coada in PSD", fostul premier i-a dat replica lui Ștefanescu. Victor Ponta l-a numit pe Codrin Stefanescu „un bufon" si a adus aminte de vremurile in care…

- La sedinta Comitetului Executiv National (CExN) de luni se poate stabili daca Guvernul este al tarii sau al PSD, iar acest lucru poate fi clarificat prin modul in care va fi tratata disputa dintre premier si ministrul de Interne, a declarat duminica, la Antena 3, fostul premier Victor Ponta

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu...

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat ca în cadrul CExN este vorba despre o miza mare. Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramâne premier, ori Carmen Dan ramâne la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. ”Ori…

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad. Ponta a declarat pentru Antena 3 ca este consilier onor...

- Razboiul politic dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandal și il umilește pur și simplu pe titularul de la Palatul Victoria. Basescu ii transmite lui Tudose sa fie premier in adevaratul sens al cuvantului și si nu o implice…

- Fostul premier, Victor Ponta, i-a dat lecții in direct la Romania TV actualului șef de la Palatul Victoria, Mihai Tudose. Ponta i-a transmis lui Tudose sa devina premier in adevaratul sens al cuvantului și sa o dea afara pe Carmen Dan de la ministerul de Interne. Mai mult, Ponta ii transmite lui…

- Fostul premier Emil Boc ar fi trebuit sa se prezinte, ca martor, la sediul DIICOT pentru audieri in dosarul medicului Mihai Lucan . Primarul Clujului era asteptat la ora 9.30, insa nu s-a prezentat, informeaza Antena 3. Citeste si: Dezvaluiri INCREDIBILE despre pensii: Mii de CIVILI, abonati…

- ”Eu cred ca dupa atatea luni de zile de demonstrații neautorizate din partea unor ONG-uri extrem de legaliste, care sunt cu legea, cu dreptatea, cu statul, iar demonstarția este neautorizata, nu a avut niciodata autorizație, faptul ca un inalt oficial guvernamental discuta cu acești oameni, mie mi…

- Traian Basescu a fost invitat la o emisiune difuzata de postul de televiziune B1 TV. Acesta a avut o iesire nervoasa pe marginea modificarii legilor justitiei. Fostul presedinte nu a lansat atacuri doar la adresa politicienilor ci chiar si a jurnalistilor. Iata ce a declarat fostul presedinte:”Fie…

- Audierile din Comisia parlamentara de control a activitații SRI au dus marți, 28 noiembrie, la noi acuzații grave la adresa unor ofițeri SRI și la adresa unor politicieni. Audiat la cererea sa, Florin Ghiulbenghian, președintele Fundației EurHonest, s-a referit la dosare de la DNA și la implicare…

- Dezvaluiri incendiare din interiorul Comisiei de Control a activitatii SRI. Se pare ca fostul premier, Victor Ponta ar fi fost implicat intr-un caz scandalos. Florin Ghiulbenghian spune ca a solicitat sa fie audiat de catre Comisia SRI si acolo a dezvaluit implicarea unor ofiteri SRI in dosarul privind…

- Victor Ponta s-a dezlantuit, in direct, la Antena 3. Dupa ce l-a somat pe Liviu Dragnea sa-si ceara scuze, Ponta sustine ca Dragnea n-a facut nicio miscare pentru stoparea abuzurilor pe care chiar el le acuza.Citeste si: OFICIAL - Casa Regala, anunt de ULTIMA ORA despre starea Regelui Mihai.…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a dat asigurari ca Partidul Unitații Naționale (PUN) va face alianța cu toate partidele proeuropene care vor accede in Parlamentul R. Moldova dupa alegerile din 2018. Și asta pentru a nu admite ca partidele de stanga sa prea guvernarea. Declarația a fost…

- Contre in direct la Romania TV intre fostul premier, Victor Ponta, si prezentatorul emisiunii, Victor Ciutacu. Cu o intervenție telefonica in ediția de joi seara a emisiunii lui Ciutacu, Ponta n-a ratat ocazia de a sancționa conducerea editoriala a postului de știri. Ciutacu l-a invitat in emisiune…

- Fostul premier, Victor Ponta, e in razboi total cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a anuntat legile pe care vrea sa le blocheze in Parlament: TVA Split si trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Ponta nu vrea insa sa voteze motiunea…

- Era intr-o zi de marti, 11 martie 2014, la o sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Intr-o tovarasie greu de descris in cuvinte, guvernul Ponta isi asuma raspunderea. Victor Ponta era premier, Liviu Dragnea, vicepremier, iar Eugen Orlando Teodorovici si Dan Sova, ministri.

- „Atunci cand esti chemat ca martor, trebuie sa te duci", a punctat fostul premier. „Procurorul m-a intrebat daca am fost acolo (n.r. la Belina). Si am spus adevarul. N-am de gand sa ascund nimic", a spus Victor Ponta. De asemenea, intrebat daca Tel Drum este al lui Dragnea, a raspuns ca nu…

- In vara lui 2014 sistemul, fara sa se stie inca pe atunci ca, de fapt, mare parte din el este ditamai „statul paralel”, era la apogeul Puterii sale. Si nici ca-i pasa ca la Palatul Victoria este „motanelul” Victor Ponta iar la Cotroceni un Traian Basescu tot mai jalnic, atata timp cat orice lider din…

- Initial, fostul premier Victor Ponta nu a dorit sa ia cuvantul, insa a primit o "provocare" de la Bichineț. "Mi-as dori foarte mult sa-l aud pe domnul Ponta cum se exprima aici, si nu pe holurile Parlamentului. Multumesc!", a spus acesta. Ulterior, Ponta a luat cuvantul. "Daca domnul Bichineț…

- Fostul sef al Consiliului Judetean Buzau Victor Mocanu a fost din nou socru mare. Fiul sau, Adrian (35 de ani), deputat PMP, s-a casatorit cu medicul Gina Tatu, fost candidat al „popularilor” buzoieni la alegerile parlamentare. Printre cei peste 400 de invitati s-au aflat fostul presedinte al Romaniei,…

- Opozitia din PSD se revolta la adresa Guvernului Mihai Tudose si critica dur masurile luate de catre Executiv. Decizia celor din Palatul Victoria de a face o adevarata revolutie fiscala nu e deloc pe placul fostului ministru de Finante, Eugen Teodorovici. In direct la Antena 3, acesta a pus la colt…

- Senatorul Titus Corlatean,fost ministru al Justiției, a declarat, miercuri, in cadrul audierii din comisia de ancheta privind arhiva SIPA ca ambasadorii Olandei și SUA la București, din 2012 au facut presiuni asupra sa pentru a o numi pe Laura Codruta Kovesi „intr-o functie de varf”, sustinand insa…

- Intr-un mini-interviu pentru Antena3, fostul premier Victor Ponta a facut dezvaluiri uluitoare cu privire la Klaus Iohannis. Fostul premier a vorbit și despre intoarcerea sa in PSD, despre supararea pe Liviu Dragnea, dar și despre vizita in via lui Sebastian Ghița.Reporter: Sorin Grindeanu…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat ca s-a inselat in ceea ce il priveste pe Victor Ponta, in conditiile in care fostul premier ataca des PSD. Mai mult, Stanescu a ajuns sa-l citeze pe fostul adversar politic, Traian Basescu, politician care spunea ca Ponta „minte cum respira“, pe vremea cand fostul…

- Fostul președinte al Republicii Moldova se arata puțin speriat de faptul ca fostul șef de stat al Romaniei, Traian Basescu s-a lansat in politica din Moldova. Acesta spune ca ar fi bine sa plece, pentru ca aici nu e locul lui."Bai Traiane, pleaca de unde ai venit, cu ghinișoru. Fara de fum,…