Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca doar o schimbare a actualului Guvern ar putea imbunatati imaginea pe care Romania o are in Uniunea Europeana. "Daca tineti la Romania, schimbati guvernul! La Bruxelles si in toate cancelariile europene importante, atmosfera despre Romania, imaginea…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca rezolutia Parlamentului European si raportul MCV sanctioneaza Romania din cauza unor oameni politici care nu inteleg care sunt regulile in Uniunea Europeana. "Sa nu ne amagim! Rezolutia Parlamentului European din 13.11.2018 nu este impotriva lui…

- Rezolutia de marți a Parlamentului European și Raportul MCV sanctioneaza Romania din cauza unor oameni politici care nu inteleg nici acum, la 11 ani de la aderare, care sunt regulile in Uniunea Europeana, afirma fostul președinte Traian Basescu. El mai spune ca atunci cand a aderat la Uniunea Europeana,…

- Romania este obligata sa respecte recomandarile din Raportul MCV pentru ca așa spun Constituția și tratatele europene, iar in loc sa se gandeasca ce masuri sa gaseasca pentru a respecta ceea ce spune Comisia Europeana, autoritațile de la București cauta și de aceasta data sa pacaleasca, a declarat pentru…

- Comisia Naționala de Prognoza a scos la licitație acum zece zile un contract de „Parteneriat” Public Privat pentru realizarea obiectivului autostrada Ploiești- Brașov. Exista insa numeroase semne de intrebare și motive pentru care contractul poate ajunge un al doilea Bechtel. Care sunt principalele…

- Romania ar deveni "un stat esuat" daca ar iesi din Uniunea Europeana, a afirmat, marti, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, precizand ca orice discutie despre acest subiect este "extrem de periculoasa", scrie Agerpres.

- Guvernul va aproba reducerea TVA la 5% in domeniul turismului, pentru cazare, servicii de restaurant si catering, dar si pentru utilizarea facilitatilor sportive, parcurilor de distractii si recreative, a declarat premierul Viorica Dancila. "Turismul românesc este un domeniu dinamic şi cu…

- Romania a inregistrat in luna iulie 2018 o creștere cu 4,3% a indicelui armonizat al prețurilor de consum, avand astfel cea mai mare rata anuala a inflației din Uniunea Europeana, pentru a șasea luna consecutiv, conform datelor publicate, vineri, de Biroul european de statistica Eurostat. De asemenea,…