Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PMP Traian Basescu declara ca statul de drept este in pericol major, deoarece, in opinia sa Tudorel Toader, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu se ocupa de punerea sub control a justitiei, prin ordonante de urgenta. ‘Orice om normal cu respect pentru statul de drept ar spune ca prioritatea…

- Traian Basescu a lansat vineri dimineața un adevarat un semnal de alarma, dupa ce a ajuns sa considere ca ”statul de drept este in pericol major”, in urma ultimelor acțiuni ale coaliției PSD + ALDE. Fostul președinte aduce acuzații partidului de guvernamant deoarece acestea, in loc sa fie preocupate…

- Senatorul PMP Traian Basescu declara ca statul de drept este in pericol major, deoarece, in opinia sa Tudorel Toader, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu se ocupa de punerea sub control a justitiei, prin ordonante de urgenta. "Orice om normal cu respect pentru statul de drept ar spune ca prioritatea…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii acuza pe Tudorel Toader, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca, in loc sa corecteze neconstitutionalitatile din cele doua coduri penale, se ocupa de punerea sub control a justitiei in folosul lor personal prin OUG, concluzia sa fiind ca sloganul din 2012 al…

- Fostul președinte Traian Basescu spune ca Tudorel Toader, Dragnea si Tariceanu pun sub control justiția in folosul lor personal si al partidelor lor, prin ordonante de urgenta, iar statul de drept este in pericol major.

- Traian Basescu trage un semnal de alarma și considera ca ”statul de drept este in pericol major”, dupa ultimele acțiuni ale coaliției PSD + ALDE. Fostul președinte acuza ca partidele de la guvernamant in loc sa fie preocupate de punerea in acord a legislației cu deciziile CCR, ele au ca ținta subjugarea…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a atacat vineri seara pe liderul PSD, Liviu Dragnea si ministrul justitiei, Tudorel Toader, spunand ca prin aplicarea retroactivitatii „s-ar crea un precedent extrem de grav” si neconstitutional.

- Fostul președinte, TRaian Basescu lanseaza un atac virulent impotriva Ministerului Justiției, Tudorel Toader pe care il acuza ca face tot posibilul pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea de condamnarea in dosarul Referendumul. Mai mult, Basescu vine și cu cateva sfaturi pentru Tudorel Toader ”Cel...