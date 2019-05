Stiri pe aceeasi tema

- CS Municipal Satu Mare a caștigat joi seara meciul al treilea al finalei Ligii Naționale de baschet feminin cu ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe și a facut ca scorul general sa devina 1-2. Formația din Satu Mare s-a impus pe teren propriu cu 52-47 (11-7, 15-13, 11-14, 15-13). Brittany Janelle Denson a fost…

- CS Municipal Satu Mare a invins-o pe ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe cu scorul de 52-47 (11-7, 15-13, 11-14, 15-13), joi, pe teren propriu, in meciul al treilea al finalei Ligii Nationale de baschet feminin.

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a invins-o pe CS Municipal Satu Mare cu scorul, de 66-54 (21-9, 15-18, 12-13, 18-14), vineri, pe teren propriu, in primul meci al finalei Ligii Nationale de baschet feminin.

- Phoenix Stiinta Constanta a invins-o pe CSU CSM Oradea cu scorul de 60-50 (19-10, 11-7, 21-20, 9-13), marti, pe teren propriu, in primul meci din duelul pentru locurile 7-8 ale Ligii Nationale de baschet feminin.

- ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe si CSM Satu Mare vor juca finala Ligii Naționale de baschet feminin, ca și sezonul trecut. Campioana en-titre ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe a trecut cu 3-0, la general, in semifinale, de ICIM CSB Arad. Marți, in ultimul meci, la Arad, Sepsi a invins cu un categoric 83-46. In…

- Meciul doi din sferturile play-off-ului Ligii Nationale de baschet masculin s-a disputat vineri, intre U BT Cluj – Steaua Bucuresti si SCM Craiova – SCM Timisoara. Gazdele s-au impus in ambele partide potrivit mediafax.U Banca Transilvania Cluj a castigat cu scorul de 71-68 (34-35) disputa…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe si CS Municipal Satu Mare se vor infrunta in finala Cupei Romaniei la baschet feminin, duminica, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, care gazduieste turneul Final Four. ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a invins-o in semifinala pe CSTBv Olimpia CSU Brasov cu scorul de 103-50 (33-19,…

- Confruntați cu mari probleme de lot la acest meci, baimarenii au fost invinși de o echipa mai valoroasa, care a jucat la turație maxima de la prima pana la ultima minge. Gazdele au avut o evoluție buna doar trei sferturi din seturile I și III, cand au condus pana la scorul de 20-19, dupa care […] The…