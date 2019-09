Conform rezultatelor preliminare din Barometrul de securitate energetica, intrebați daca schimbarile climatice (incalzirea globala) sunt un fenomen real, vizibil deja pe toata planeta, sau unul fals, inventat in scopul promovarii comerciale a unor tehnologii, 83,6% dintre romani considera schimbarile climatice reale și produc efecte vizibile. La intrebarea "Care este motivul principal pentru care considerați importanta economisirea de energie?", 62% indica reducerea costurilor financiare, 30,8% reducerea poluarii și 6,2% confortul personal.

