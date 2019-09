Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna nu a trecut în declarația de avere depusa la Biroul Electoral Central salariul soției sale, angajata la compania Petrom, prevalându-se de o recomandare a Agenției Naționale de Integritate.

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR-PLUS pentru Presedintia Romaniei, a omis din declaratia de avere venitul realizat de sotia sa, Olguta Dana Totolici, desi legea prevede ca toti candidatii trebuie sa declare si banii incasati de partenerii de viata.Liderul USR a profitat de o portita legala,…

- Conform declarațiilor de avere depuse la Biroul Electoral Central, principalii trei candidați pentru Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis, Viorica Dancila și Dan Barna, au in conturi sume mari de bani, dar și proprietați.Klaus Iohannis, candidat al PNL pentru un al doilea mandat la Cotroceni, are, potrivit…

- Ziarul Unirea BEC a anunțat incheierea termenului de depunere a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale. Cine sunt candidații Opt candidaturi au fost validate de catre Biroul Electoral Central, iar in cursa pentru alegerile prezidențiale intra: Dan Barna, Klaus Iohannis, Mircea Diaconu, Kelemen…

- "DACA BARNA AR FI PREȘEDINTE, NE-AR AMANETA ȘI NU L-AM PRINDE Domnule Barna, am vazut ca aceia pe care ii reprezentați (din pacate, alții decat cetațenii romani care v-au votat și v-au trimis in Parlamentul Romaniei) v-au dat "bilet de voie" doar pana la intrarea in santierul de la Lugoj-Deva,…

- Olguța Dana Totolici este soția liderului USR Dan Barna și are rolul de Head of Reward & Respect Labour Litigation Department în cadrul companiei OMV Petrom, conform profilului de LinkedIn al Olgutei Totolici. Conform declarației de avere a lui Dan Barna, soția lui înregistreaza…

- O informație potrivit careia compania americana ExxonMobil vrea sa renunțe la proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagra a starnit rumoare pe piața energiei. Au inceput sa sune telefoanele, iar opinia publica s-a indignat: Pleaca americanii! Ulterior, lucrurile s-au mai nuanțat. O alta informație…

- Cele doua recomandari care vizeaza sfera de competența a Agenției Naționale de Integritate au fost ridicate de la stadiul de „parțial implementate” la cel de „implementate satisfacator”, potrivit Raportului interimar de conformitate elaborat de GRECO și dat astazi publicitații de catre forul internațional. …