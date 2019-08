Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. El susține ca Romania a avut un președinte extra jucator in persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar in situații de criza, in persoana lui Klaus Iohannis.Vezi și: ALERTA Cartelele…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca a decis sa candideze la Presedintie pentru a incerca sa faca din Romania tara din care tinerii sa nu mai vrea sa plece. El sustine ca 50 la suta dintre absolventii de liceu isi vad viitorul in afara tarii, un indicator dureros care va face ca, in 20 –…

- "Este evident ca USR vrea ca presedintele Romaniei sa fie un om responsabil si care sa-i merite pe romani. Noi am stat foarte mult pe ideea candidatului la prezidentiale si am decis demult ca vom avea un candidat al nostru din mai multe motive. In primul rand nu poti sa te bazezi ca cineva, fie el…

- „Cu PNL este o relație fireasca, este un alt partid de opoziție. Au un candidat. Romanii vor putea sa aleaga foarte simplu intre candidatul PNL, domnul Klaus Iohannis, sau candidatul Alianței USR-PLUS, vom vedea care va fi acesta. Cred ca acesta este obiectivul cel mai interesant pentru Romania,…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca alianța USR-PLUS își propune sa câștige alegerile prezidențiale din toamna, în condițiile în care candidatul ar urma sa fie desemnat în saptamânile viitoare, sugerând ca schimbarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni s-ar înscrie…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi seara ca un presedinte al Romaniei trebuie sa fie "vizibil si implicat", sa ofere "credibilitate si profesionalism", adaugand ca acesta "nu are un rol de administrator al unui oras", ci pe acela "de a reprezenta societatea consistent, de a transmite mesajele si…

- Liderul USR a precizat ca și-ar dori sa vada un tur doi intre Klaus Iohannis și candidatul Alianței. „Alianța USR-PLUS va avea un candidat la alegerile prezidențiale, cu siguranța. Eu vreau sa vad un tur doi intre președintele Iohannis și candidatul Alianței USR-PLUS. Atunci va fi cu adevarat…

- Președintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe șeful statului Klaus Iohannis ca este slab și perfid, folosind referendumul pentru a ajuta liberalii, despre care spune ca stau prost în sondaje. Liderul PSD susține ca aceștia se pacalesc unii pe alții despre cât de bine stau la intenție de vot,…