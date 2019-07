Bărbat prăbușit la pământ, salvat de un jandarm aflat în timpul liber Un barbat din Resita fost transportat spital dupa ce a fost gasit cazut, inconstient, pe trotuar, de catre un jandarm aflat in timpul liber, iar langa el avea si un plic in care se afla suma de 4.000 lei. "Plutonierul major Ionascu Constantin, din Inspectoratul de Jandarmi Judetean Caras-Severin, aflat in timpul liber, in timp ce se deplasa, duminica dimineata, in jurul orei 8,00, pe strada Barzavita, din municipiul Resita, a vazut o persoana cazuta pe partea pietonala. Jandarmul a incercat sa vorbeasca cu barbatul, dar acesta era in stare de inconstienta, fapt pentru care a sunat la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

