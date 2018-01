Stiri pe aceeasi tema

- Partida de vanatoare, care a avut lo in localitatea Otelul Rosu s-a incheiat tragic dupa ce unul dintre vanatori a fost impuscat mortal de catre un alt vanator, informeaza Romania TV. Politia se alfa la fata locului si face cercetari. Citeste si Caz socant: Un barbat este acuzat ca si-a ucis…

- O noua vanatoare letala in Republica Moldova. Un barbat a decedat dupa ce ar fi fost impușcat din imprudența de un alt coleg. Incidentul s-a desfașurat in aceasta dimineața in preajma localitații Nicolaevca, raionul Singerei.

- Un barbat din județul Teleorman a fost arestat dupa ce a furat cutia milei dintr-o manastire din Galați. In cutie erau 395 de lei. Hoții nu mai au frica nici de Dumnezeu. Un barbat de 33 de ani, din județul Teleorman, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost prins de

- Un tanar de 19 ani, din comuna Ulma, judetul Suceava, a murit, dupa ce a fost impuscat in mod accidental, in cap, cu o arma de vanatoare pe care incerca, impreuna cu doi prieteni, sa o ascunda de padurar. Politia a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar de 18 ani a murit dupa ce a fost impuscat in gat de catre un partener de vanatoare, care incerca sa ascunda o arma de padurarul ce si-a facut aparitia in zona in care se aflau ei.

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Ludesti, judetul Dambovita, a fost impuscat mortal, duminica, in timpul unei partide de vanatoare. Victima este fiul primarului, profesor universitar. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare, iar incidentul a avut loc in…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, vineri, in judetul Timis, pe raza localitatii Cosevita. Un barbat a murit, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, fiind transportate la spital, la Timisoara. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism. Un barbat a ramas…

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- A fost confirmat primul caz de gripa din acest sezon: un barbat de 62 de ani, din judetul Constanta, cu virusul AH3. Are si alte boli, si nu fusese vaccinat. Medicii de familie au primit tarziu vaccinul antigripal pentru cei mai expusi riscului de imbolnavire.

- Un barbat de 39 de ani, din localitatea Faget, judetul Timis, a fost oprit cu focuri de arma de catre politisti din judetul Hunedoara, acesta fiind suspectat de braconaj cinegetic pe un fond de vanatoare din comuna Lapugiu. Asupra suspectului au fost gasite o arma de vanatoare incarcata, o cartusiera…

- In urma cu doua zile, un barbat a sunat la 112 denunțand faptul ca un caine a fost impușcat in curtea unui imobil din Bocșa. Polițiștii l-au identificat ieri pe autor, acesta fiind cercetat acum pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de arma fara drept, legea protecției animalelor…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost accidentat mortal ieri seara in jurul orei 19.00 la Zanesti, jud. Neamt. Potrivit informatiilor obtinute de tvmneamt.ro si confirmate de surse oficiale din cadrul Serviciului de Politie Rutiera Neamt, la volanul masinii care l a accidentat pe barbat…

- Traditionala vanatoare de la Balc, organizata anual de omul de afaceri Ion Tiriac, a fost mutata la Ersig, judetul Caras-Severin, mai multi oameni de afaceri din Europa participand la partida care a inceput vineri dimineata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Celebra deja partida anuala de vanatoare organizata de omul de afaceri Ion Tiriac nu va mai avea loc anul acesta la Balc, in judetul Bihor, ci la Ersig, in Caras-Severin, pe un domeniu de vanatoare de 700 de hectare achizitionat in urma cu doi ani de fostul tenismen. Mai multi oameni de afaceri din…

- Un barbat din Arges, care s-a împuscat din greseala cu o arma de vânatoare, a fost salvat de un politist cu propria curea de la uniforma. Acesta a fost primul care a ajuns la victima, dupa apelul la 112.

- Tragedie la vanatoare in raionul Cimislia. Un barbat de 44 de ani a murit dupa ce a fost impușcat de un coleg. Incidentul s-a produs duminica dimineata, in apropierea localitatii Albina. Victima a lasat acasa patru copii, dintre care doi sunt minori.

- Un polițist din Hunedoara a impușcat mortal un barbat, dupa ce fusese chemat sa alunge un mistreț. Cel care l-a chemat pe agentul de poliție a fost fiul victimei pentru a alunga animalul care a intrat in gospodaria lor, scrie libertatea.ro.Incidentul a avut loc in Petrila.

- Un barbat de 66 de ani, din orasul Petrila, a murit miercuri seara, dupa ce a fost impuscat de un agent de politie, acesta din urma manuind gresit o arma de vanatoare. Agentul, care se afla in timpul liber, fusese chemat de prietenul sau, fiul victimei, sa-l ajute la alungarea unui mistret…

- Ancheta la Arad, dupa ce un urs a fost impuscat la o partida de vanatoare de mistreti. Aceasta a avut loc noaptea, intr-o padure din comuna Gurahont, la care au participat cetațeni straini.

- Locuinta construita din barne și pamant a fost distrusa aproape in totalitate. La fata locului au ajuns atat echipaje ale pompierilor, cat si o ambulanta SMURD. Salvatorii au gasit in interiorul locuinței un barbat carbonizat. Se pare ca incendiul a pornit de la o țigara lasata aprinsa. Polițiștii…

- Un barbat din Franța și-a impușcat mortal soția și cei trei copii, de 14, 18 și 20 de ani, dupa care s-a sinucis. Macabra desoperire a fost facuta de un alt fermier, conform observator.tv . Tragedia s-a petrecut, marți, la o ferma din localitatea Nouvion-et-Catillon, din apropiere de Reims. Cei doi…

- Dupa ce a impresionat cu trofeele din Africa, Ion Dumitru, primarul comunei Albota a mers și in acest week-end la vanatoare. Nu s-a lasat și a impușcat de data aceasta doi porci mistreți uriași, care nu fac altceva decat sa faca invidios orice vanator și nu numai. Ducele de Albota și-a luat așadar revanșa…

- Este vorba despre un consilier local din judetul Bihor. Barbatul a mers la vanatoare cu alti trei prieteni, printre care si finul sau. Cei patru s-au dispersat pentru a imprastia hrana caprioarelor ca sa le atraga in bataia pustii. La un moment dat, politicianul a auzit un zgomot venind dinspre un…

- Un vanator a fost impușcat mortal de un coleg, la o partida de vanatoare, desfașurata pe un fond din județul Bihor. Polițiștii din Borod Borod au fost sesizați joi, 26 octombrie, in jurul orei 18,30, in urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin S.N.U.A.U. 112 ca, in zona…

- Politicienii caraseni au uitat de promisiunile facute in campania electorala, iar in judet lipsa investitiilor face ca aproape trei mii de oameni sa nu aiba locuri de munca. Liderii PSD Caras-Severin au fost cei mai vocali in campaniile electorale promitand oamenilor ca vor redeschide uzina de la Otelu…

- Doi tineri de 25 și respectiv, 27 ani, locuitori ai raionului Cimislia, sunt suspectați ca ar fi impușcat mortal un barbat, dupa care au parasit locul infracțiunii, informeaza serviciul de presa al IGP.

- In urma unor actiuni ale Jandarmeriei Salaj, pentru prevenirea si combaterea braconajului piscicol si cinegetic, jandarmii din cadrul Plutonului Jibou au constatat o infractiune si au aplicat 10 sanctiuni contraventionale. Duminica, 22 octombrie, in jurul orei 13, jandarmii au fost sesizati cu privire…

- Evenimentul s-a petrecut pe raza comunei Breaza, intr-o padure, iar incidentul este anchetat de un procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Mureș, Andreea Pop spune ca furtul de lemne a fost sesizat la Dispeceratul…