Barbat gasit fara viata in lacul dintr-un cunoscut parc bucurestean

- Cladirea parasita a fostului hotel Național din Capitalei, cuprinsa de fum dens. Incendiu a izbucnit in subsolul cladirii.La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri si politia. Revenim cu mai multe detalii.

- In timp ce protestele au luat cu asalt strada, iar politicienii sunt ocupati cu lupta din Parlament, sistemul ar fi pus bazele unei „structuri paralele”, in speranta salvarii statului de drept. Jurnalistii de la National sustin ca 'initiati ai sistemului' au infiinsat deja "Departamentul Zero", in…

- Un suspect in cazul de agresiune asupra celor doi copii ce a avut loc intr-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei a ajuns pe mana politistilor, din cate anunta televiziunile de stiri. Dupa mai multe zile de cautari, rastimp in care sute de politisti au incercat sa dea de urma pedofilului…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut publicului din serialul de televiziune „Star Trek: Next Generation”, a incetat din viața la varsta de 33 de ani. Lumea artistica internaționala este in doliu dupa moartea lui Jon paul Steuer, la varsta de doar 33 de ani. Jon Paul Steuer era cunoscut din serialul „Star…

- Muzicianul Tavi Colen, originar din Targu Jiu, n-a rezistat și și-a spus foarte clar parerea despre emisiunile transmise la TV in primele zile ale anului 2018. Muzicianul a avut o reacție categorica in aceste zile dupa ce a vazut la mai multe posturi de televiziune foarte multe show-uri…

- O familie din Spataru a ramas fara o bucata din gard iar un sofer din Bucuresti s-a ales cu o paguba importanta dupa ce a pierdut controlul direcției masinii in timp ce deplasa spre Capitala. Tanarul, in vasta de 24 de ani, se deplasa pe DN2E85, pe sensul de mers Bucuresti catre Buzau, cand pe […] Articolul…

- Luptatorul Vladislav Gribincea, care acum doua zile a fost impuscat in cap intr-un local din Chisinau, se zbate intre viata si moarte. Potrivit medicilor Spitalului de Urgenta, starea victimei este grava. Doctorii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire.

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Viitorul soț este un barbat pe care-l știe de 30 de ani, cu care a avut doar o relație profesionala. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct”, unde a marturisit…

- Viața transformata in calvar pentru o romanca batuta de concubin in Italia. Satula de umilințe, tanara, care este mama a doua fetițe, și-a denunțat partenerul la Poliție, dupa ce a ajuns plina de rani la spital. Potrivit carabinierilor, individul extrem de gelos a amenințat ca o va desfigurat cu acid…

- Accident socant in Capitala. Un barbat de aproximativ 50 de ani a fost lovit de tramvai in cartierul Titan. Omul incerca sa treaca peste sinele de tramvai printr-o gaura facuta in gardul care...

- Liderul organizație liberale din Capitala, Cristian Bușoi, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca doar patrul liberali ai filialei sector 2 au plecat la ALDE. Migratorii nu mai activau oricum in partid, inca de dinainteai fuziunii PNL-PDL, iar aceștia fusesera radiați. Astfel, Bușoi a catalogat drept…

- Tinder, una dintre cele mai populare aplicatii de dating din lume, are multi utilizatori cel putin ciudati, iar in unele cazuri periculosi. Recent, o femeie a fost la un pas sa se casatoreasca cu un escroc cunoscut pe platforma, iar in 2016 o utilizatoare din Kansas a fost rapita, batuta si tinuta captiva…

- Tragedie in Banat, dupa ce un barbat de 37 de ani si-a pierdut viata la locul de munca. Sfarsitul sau a fost unul infernal, pentru ca a murit strivit de un utilaj TAF, care s-a rasturnat peste el, potrivit infocs.ro. Victima era din Moldova si a venit la Sopotul Nou in Muntii Locvei, intr-o exploatare…

- Timp de trei zile incepand de astazi, in Romania este doliu național. Guvernul a decis inca de saptamana trecuta ca zilele de joi, vineri și sambata sa fie zile de doliu național in memoria Regelui Mihai I al Romaniei, șef al statului roman intre anii 1927-1930 și 1940-1947. Sicriul cu trupul neinsuflețit…

- Suspecta in cazul care a ingrozit un oras intreg urmeaza sa fie prezentata instantei, in speta Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce in prima faza a fost retinuta pentru 24 de ore, urmare a audierii sale de catre oamenii legii. Cazul este cercetat de politistii de la Omoruri…

- Presedinte al organizatiei de tineret a Aliantei pentru Restaurarea Monarhiei si autor al unei carti despre Regele Mihai, Tudor Visan-Miu (22 de ani) a vorbit pentru Adevarul despre cum vede el viitorul monarhiei si ce l-a motivat sa devina monarhist.

- O femeie in varsta de 36 de ani a ajuns in atentia politistilor bucuresteni intr-un caz care a ingrozit Capitala. Femeia este suspectata ca ar fi impins in fata metroului o tanara in varsta de 25 de ani, care a murit dupa ce a fost lovita de o garnitura, seara trecuta, la statia Dristor 1. […] Caz socant…

- Linistea specifica slujbelor din lacasurile de cult a fost tulburata, deunazi, de un incident in urma caruia un barbat a ajuns la Psihiatrie. Protagonistul cazului de fata este un tecucean in varsta de 62 de ani, despre care reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi mentioneaza ca ar fi cunoscut…

- Liga Profesionsita de Fotbal a anunțat cu tristețe trecerea în neființa a celui care a fost Valer Șulea, membru în corpul de observatori LPF. Fost fotbalist de mare valoare, Valer Șulea a debutat pe prima scena pe data de 2 august 1980, într-un meci FCM Brașov – FCM…

- Dragostea nu ține cont de varsta. Cel puțin asta susține Michaela Matson, in varsta de 19 ani. Tanara din Nebraska s-a indragostit iremediabil de un barbat cu 33 de ani mai mare, pe care l-a cunoscut pe un site de matrimoniale. „Le spun tuturor ca este logodnicul meu, nu tatal meu”, spune Michaela.…

- Pe langa faptul ca desfasoara ilegal activitatea de intreprinzator, un barbat din Capitala refuza sa plateasca si datoriile pentru apa. Potrivit furnizorului, el a inchiriat o casa pe care a transformat-o in hotel.

- Violeta Constantin, soția barbatului ucis in urma atacului a doi autostopisti, a povestit cum a reușit sa scape cu viața. Violeta Constantin a povestit ca ea si sotul sau au fost atacati din senin cu cutitele de cei doi straini, care se aflau pe bancheta din spate a masinii.Femeia, care se afla internata…

- Rodica Popescu Bitanescu a vorbit, la o emisiune de televiziune despre cea care i-a fost colega de breasla, renumita actrița Stela Popescu. Actrița Rodica Popescu Bitanescu a comentat pe marginea comportamentului pe care Stela Popescu l-a avut in ultimele zile de viața. La ultima gala la care a participat…

- Un barbat din Ohio care a devenit al treilea om ce supraviețuiește execuției in ultimele șapte decenii a facut zilele acestea un nou apel schimbare a pedepsei capitale. El a argumentat ca pedeapsa este insolita și de o cruzime inimaginabila.

- Cantareața Geanina Manea, despre soțul Madalinei Manole, Petru Mircea. Cei doi au fost impreuna doi ani. Acum, artista de muzica populara face dezvaluiri neaștepate. Fosta iubita a lui Petru Mircea a vorbit despre melodia pe care acesta i-a compus-o la scurt timp dupa ce s-au cunoscut. Cantareața Geanina…

- Un pieton a fost spulberat mortal aseara de un taxi. Accidentul s-a produs pe soseaua Muncesti din Capitala, in jurul ore 21:00.Potrivit politiei, victima, un barbat de 47 de ani, traversa strada neregulamentar.

- Salvatorii au intrat in alerta, in cursul diminetii, fiind chemati de urgenta in sectorul 2 al Capitalei, pe o strada unde la parterul unei case izbucnise un incendiu, iar un om a suferi arsuri. Pe langa pompierii care au intervenit pentru a stinge cat mai repede focul si a limita pe cat posibil pagubele,…

- Doliu in rugby ul din Romania. Astazi, s a stins din viata, la numai 41 de ani, rapus de o boala necrutatoare, Octavian Campian, medicul lotului national tricolor.Mesajul Federatiei Romane de Rugby a fost urmatorul:Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national…

- Anchetatorii fac peste 30 de perchezitii, joi dimineata, in judetele Valcea si Dolj, dar si in Capitala, intr-un dosar privind fapte de coruptie in care ar fi vizati si functionari publici, conform unor surse judiciare, care precizeaza ca au loc perchezitii si la Directia de Finante Valcea, la Trezoreria…

- Un barbat de 32 ani din Capitala a ramas fara doua dulapuri, acestea fiind furate chiar din scara blocului de locuit.Hotul a furat dulapurile in timp ce proprietarul isi aduna lucrurile, pentru a le transporta la un alt apartament.

- Dupa ce seara trecuta un avion Tarom in randul pasagerilor careia se numarau mai multe nume cunoscute nu a mai decolat de la Bruxelles, catre Capitala, din motive tehnice, cursa a fost reprogramata pentru vineri, cu plecare la ora 10.45, ora Belgiei. Aceasta schimbare atrage dupa sine intarzieri in…

- Nu cred ca am sa ma opresc aici cu amintirile despre intamplarile petrecute la ziarul „Tineretul liber”, pentru ca am facut subiecte interesante acolo, unele exclusivitați care au primit aprecierea maxima a publicului. Pe vremea aceea – 1990-1999 – cititorii trimiteau saci de scrisori la redacție sau…

- Barbatul care a fugit, marti seara, de la locul accidentului care avut loc in zona Baicului din Capitala, in urma caruia o femeie a fost ranita si o alta a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore. Anchetatorii verifica acum cauzele accidentului, urmand a stabili cine este responsabil de producerea…

- Episod nedorit in plina zi, in Capitala. Un autobuz al Regiei care asigura transportul in comun si alte doua masini mici au fost implicate intr-un accident de circulatie. Autobuzul rula pe linia 104, cand, la un moment dat, s-a produs impactul, undeva pe Bulevardul Unirii. Pe fondul coliziunii, unul…

- "Pentru toate primariile de municipiu si nu doar pentru PMB, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune, ci dimpotriva, pentru ca vor fi bani mai putini la buget. Pentru investitii avem foarte multe proiecte in derulare, pe care dorim sa le finalizam. De asemenea, avem proiecte noi,…

- La cateva luni distanta de la protestele din primavara, dupa adoptarea OUG 13, romanii se pregatesc sa iasa din nou pe strazi. De data aceasta, modificarea Legilor Justitiei, propusa de coalitia PSD-ALDE in Parlament, a generat mobilizarea. Pe retelele de socializare sunt anuntate proteste pentru duminica…

- Un barbat a fost accidentat de un tren de calatori care ar fi trebuit sa ajunga in Gara de Nord, din Bucuresti. S-a intamplat vineri dupa-amiaza. Cu scurta vreme inainte sa ajunga la destinatie, adica undeva in zona Garii Basarab, a avut loc un accidentul. Victima este un barbat in varsta de aproximativ…

- Liviu Dragnea, care in urma cu trei zile a implinit 55 de ani, și-a serbat marți seara, in ziua in care s-au implinit doi ani de la tragedia din Colectiv, ziua de naștere, intr-un local din Capitala. Petrecerea ar fi fost organizata de PSD, iar la restaurant au venit mai multe nume cunoscute din cadrul…

- Un barbat se simte in sfarșit eliberat dupa ce a facut o operație de reducere a organelor genitale care au ajuns sa cantareasca 5 kg si sa aiba 1 metru lungime. Horace Owiti Opiyo are 20 de ani și locuiește in Kibigori, Kenya. Cand avea doar 10 ani, baiatul a observat un chist pe organele sale genitale.…

- Un copac a cazut pe un taxi aflat in mișcare, pe bulevardul Bd Dinicu Golescu nr 37, pe sensul de mers catre Gara Basarab din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Vantul puternic a inceput sa faca pagube in București unde, in urma cu puțin timp, un copac s-a prabușit pe un taxi care se deplasa…

- SOC! Directorul executiv al Barcelonei, Oscar Grau, a declarat ca Messi a semnat un nou contract cu catalanii si va ramane pe viata la Barca. Messi va castiga 30.000.000 de euro pe an! ”Va informam faptul ca jucatorul nostru Lionel Messi si-a reinnoit intelegerea pe o perioada de patru ani, dar clubul…

- Din pacate, o noua veste trista, pe fondul epidemiei de rujeola cu care se confrunta Romania. Vineri s-a aflat ca boala a mai curmat o viata. Este vorba despre un barbat de 39 de ani, care a facut o “complicatie”, si anume encefalita, din cate a precizat Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane…

- Un barbat de 47 de ani, domiciliat in Capitala, a fost retinut fiind banuit de vatamare intentionata grava.Potrivit Politiei, in urma unui conflict, banuitul a luat un cutit de pe masa si i-a aplicat o lovitura in regiunea abdominala proprietarului apartamentului la care se

- O persoana a murit iar alte trei au fost ranite, miercuri, in urma coliziunii a trei mașini in județul Bacau, pe drumul național DN 2. Vinovata de producerea accidentului se pare ca ar fi o șoferița de 37 de ani, din Capitala, care nu a pastrat distanța regulamentara fața de o mașina opirta in fața…

- Mai multe cadre medicale de la salvare au ajuns, luni dimineata, in subteran, pentru a-i acorda ingrijiri unei persoane care avea nevoie urgent de ajutor. Totul s-a intamplat intr-o zona in care se vand cartele de acces la metrou, la Piata Unirii, o statie foarte aglomerata, mai ales la orele de varf.…