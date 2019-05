Tanarul, Dinu Pelin, locuia impreuna cu sotia in zona Copou. Duminica la amiaza, sotia acestuia a mers la Sectia 2 Gara si l-a dat disparut, mai ales ca tanarul isi lasase acasa actele de identitate si banii. Cel care i-a gasit corpul in padure a fost un iesean care trecea prin zona, in jurul orei 12.40. Acesta a sunat la politie, iar la locul respectiv au mers criminalistii apoi a venit si sotia care l-a identificat. „Politistii au fost (...)