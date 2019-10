Bărbat cu alcoolemie record și fără permis, prins de polițiști după ce a cauzat un accident, pe strada Mică Un barbat, in varsta de 34 de ani a urcat la volanul unei masini, intr-o stare avansata de ebrietate si a pornit la plimbare prin Brașov, uitand ca nici nu detine permis de conducere. Acesta a fost depistat pe strada Mica, din municipiul Brașov, unde a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale. Polițiștii care s-au deplasat la locul accidentului,l-au fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentratie de 1.32 mg/l alcool pur in aerul expirat. Permisul de conducere nu l-a putut prezenta politistilor, intrucat nu-l detine. Barbatul a fost… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

