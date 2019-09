Un barbat in stare de ebrietate cazut pe marginea drumului in cartierul Preaja Noua din Targu Jiu este preluat in acest moment de un echipaj SMURD. Participanții la trafic au alertat echipajele prin apel la 112 dupa ce barbatul a cazut la pamant și parea ca și-a pierdut cunoștința. Barbatul a fost preluat conștient și … Articolul Barbat cazut pe marginea drumului la Preajba! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .