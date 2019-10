Stiri pe aceeasi tema

- F. T. 71 de pompieri militari cu opt autospeciale de stingere, doua autoscari mecanice, o autospeciala pentru transport victime multiple, sase autospeciale de prima interventie si comanda, trei ambulante SMURD, precum si grupa operativa a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino”…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14, in localitatea Fundatura. Din primele informații, in accident sunt implicate doua autoturisme, iar o persoana are nevoie de ingrijiri medicale. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului…

- F.T. Ca un paradox, cand vremea se mai racise iar soarele nu mai parjolea pamantul, ieri, in judet, s-au inregistrat mai multe incendii. Cel mai mare dintre ele a izbucnit in Ploiesti, Bariera Bucuresti (vezi foto), unde, la ora 13,30, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Azi noapte, in jurul orei 00.07, doua echipaje de pompieri și unul de terapie intensiva mobila s-au deplasat in localitatea Bucov, acolo unde s-a produs o explozie neurmata de incendiu. Explozia s-a soldat cu o victima, un barbat in varsta de 41 de ani, care perzenta arsuri pe 80% din suprafata…

- F. T. Lucru clar, pe fondul secetei si, nu in ultimul rand, al neglijentei, continua sezonul arderilor de vegetatie uscata. Astfel, daca in cursul saptamanii trecute au fost inregistrate arderi in serie pe teritoriul mai multor unitati administrativ – teritoriale din judet, inceputul saptamanii a debutat…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 19:05, in localitatea Cristeștii Ciceului, la 20 de kilometri de Dej. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar o persoana este inconștienta, in stop cardio-respirator. In urma apelului la 112, la fața locului intervin…

- Un barbat din orasul Tulcea a fost internat la spital, luni dupa-amiaza, dupa ce a suferit arsuri de gradul doi pe piciorul stang, in timpul unui incendiu de igienizare pe care l-a scapat de sub control potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, la fata locului au intervenit trei echipaje de la Garda de interventie Toplita, cu doua autospeciale de stingere, o ambulanta SMURD si serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Sarmas.…