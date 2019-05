Stiri pe aceeasi tema

- Domnul Georgescu, pensionar în vârsta, fara pensie speciala, batea la usile doctorilor. Ajuns la un spital se adreseaza unei surori de la fisier! - Am nevoie de un doctor specialist si de ochi si de urechi. - Nu avem un astfel de doctor. Pentru ce va trebuie? - Pentru…

- Am ajuns la spital cu o perie de WC infipta in fund: - Cum s-a intamplat asta? ma intreaba doctorul. - Am intalnit o tipa tare azi-noapte in club. Un lucru a condus la altul, pana ne-am trezit la mine acasa... - Si ea s-a dedat la asa chestii perverse?! - Nu ea, i-am…

- Un tip la restaurant: - Dați-mi mâncarea cea mai buna care o aveți pe meniu astazi, va rog! - Limba de vita cu masline e bine? - Vai ce scârbos, sa manânci ceva care a fost în gura la altcineva! Mai bine dați-mi un ou fiert!

- Sondaj italian anul 2025, guvernul italian face un sondaj in randul cetatenilor: – Imigrantii din Romania reprezinta o problema? 35% au raspuns: „Si, un grande problema!" 65% au raspuns: „Absoluto nicio problemo, manca-ti-as!".

- La școala învațatoarea îl întreaba pe Bula: - Bula ce este un summit? Bula se concentreaza puțin și raspunde: - Summitul este o reuniune cu toți președinții țarilor NATO, care vin cu ideile lui Trumpa și pleaca cu ideile lui Putin.

- Trei ruși calatoreau în aceeași cușeta dintr-un tren trans-siberian. Unul dintre ei citea un ziar, în timp ce ceilalți doi spuneau bancuri cu Putin. Enervat de faptul ca nu putea citi în liniște ziarul, primul rus s-a hotarât sa le joace o festa celor doi. A ieșit discret din…

- Vecinii lui Bula au un nou nascut. Din nefericire acesta s-a nascut fara urechi. Când familia lui Bula este invitata la vecini pt. a vedea copilul, tatal lui Bula îl ia de-o parte și-i explica: - Copilul asta e marea lor bucurie, îl doresc de mult! Daca spui ceva despre urechile…

- Ana țipa la Manole în timp ce acesta o zidea: – Manole, dobitocule, îmi murdarești rochia! – Las’, ca-ți vine beton!****Vine Ana cu mâncare la Manole:- Ce faci Manole acolo?!- Iaca, un zid, te bagi?!