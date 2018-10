Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Teodorovici și Andrușca stau la o bere in octombrie 2018 si vorbesc de-ale guvernarii.- Mai, zice Teodorovici, tie cum iti merge?- Prost tare, zice-al doilea, da' tie?- Prost, prost, e criminala situatia...

- Badea Gheorghe, jerpelit, facea autostopul.In curand apare o super mașina, oprește și-l intreba:– Unde mergi bade?– La București, nepoato.– Și crezi ca te ia cineva așa jerpelit?– Ma gandeam ca...

- Ada-Maria Ileana va reprezenta Romania in competitia internationala Miss Tourism World 2018 in China In urma selectiei nationale Miss Tourism World Romania 2018 , organizata acum 2 zile in capitala de catre agentia ExclusivEvent , agentia detinatoare a licentei Miss Tourism World 2018 in tara noastra,…

- Ingrijorati de numarul mare de atacuri ale ursilor asupra oamenilor din vara asta, Ministerul Apelor si Padurilor din Alberta a publicat un mesaj de avertizare catre turistii montani cuprinzand 3 masuri de baza pentru evitarea "conflictelor" cu ursul grizzly si anume: 1. Circulati doar in grupuri si…

- Panica in judetul Constanta. Un barbat, a carui casa s-a transformat in scrum in urma unui incendiu s-a urcat pe un pod, s-a mutilat si a amenintat ca se arunca in gol. Salvatorii au intervenit imediat.

- Un incendiu a cuprins duminica seara un apartament situat pe aleea Heraclea din Constanta. Pompierii ISU Dobrogea au intervenit la timp si au reusit lichidarea incendiului inainte ca apartamentele invecinate sa fie afectate. La scurt timp dupa finalizarea misiunii, un pompier a fost surprins in timp…

- Schimbarea momentului in școli! Profesorii ar putea sa ramana fara locul de munca dupa ce guvernul a decis ca elevii sa invețe la cursuri printr-o metoda mai mult decat neobișnuita! Despre ce este vorba?

- "Am dori ca in toamna sa avem un simpozion, o conferinta, un grup de lucru in care sa incercam sa instruim cat mai multe cadre didactice pentru a putea elabora manuale scolare, deoarece avem o criza de scriitori de manuale. De exemplu, inca avem o lipsa a manualelor de limba engleza. Nu am primit manuscrise…