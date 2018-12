Integrarea Bancpost in Banca Transilvania, inceputa in aprilie, a intrat in linie dreapta, iar fuziunea celor doua banci va avea loc in 31 decembrie, informeaza BT, intr-un comunicat. Potrivit documentului, planul ambiţios de integrare pe parcursul a doar 9 luni, stabilit de BT odată cu achiziţionarea Bancpost de la Eurobank Group, a avut la bază experienţa într-un proiect similar, când Banca Transilvania a integrat cu succes Volksbank România, în 2015. "Programul BT şi Bancpost, în contextul fuziunii şi al sărbătorilor,…