- O femeie a fost rapita in plina strada alaturi de copilul cu care se afla, cel mai probabil, fiul ei, conform stiripesurse.ro.Conform primelor informatii, principalul suspect al rapirii ar fi un cetatean libanez cu resedinta in Cluj.Autoritatile au dat masina in urmarire si s au mobilizat pentru prinderea…

- Lucrarile de reabilitare si consolidare a cladirii fostei Bai Turcesti din municipiul Iasi, sunt in grafic. Aici va functiona Centrul International de Arta Contemporana“. Proiectul, inceput in urma cu un an, este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Primarul Mihai Chirica: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/9-august-rdj-12-M-Chirica-baie.mp3…

- Barbatul care a ucis un alt barbat, in localitatea Magurele, din județul Ilfov, a fost prins de polițiști pe un camp din localitatea Jilava.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza cazul Caracal: 'Ceea ce vad ca se vehiculeaza in spațiul public sunt niște aiureli, niște baliverne' O…

- Cladirea in care functioneaza Muzeul de Istorie Naturala a intrat ieri in proces de restaurare. Valoarea totala a proiectului se ridica la 13,4 milioane lei. „Cu acest nou edificiu, Iasul a depasit cu 100- programul initial pe care l-am inceput in 2016", a declarat ieri primarul Mihai Chirica. Printre…

- Tribunalul Galati a revocat arestarea preventiva in cazul lui Lucian Gabriel Zaharia (18 ani), elev la Seminarul Teologic din Galati, acuzat alaturi de alt seminarist de uciderea infioratoare a unui barbat. Prcurorii nu au contestat decizia instantei.

- Scandal uriaș in plina strada la București. Tudor Chirila a fost injurat de un angajat de la departamentul de parcari al Primariei Capitalei, dupa ce a intervenit, susține artistul, in apararea unei femei care la randul ei fusese injurata de același barbat.Citește și: Liviu Pleșoianu s-a…

- S-au tras focuri de arma, aseara, la Timișoara. Oamenii legii au pornit in cautarea unui suspect de talharie, iar pentru prinderea acestuia au facut uz The post UPDATE. Focuri de arma in plina strada, la Timișoara – Polițiștii cauta un suspect de talharie appeared first on Renasterea banateana .