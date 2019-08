Baia Mare, singurul oraș din România selectat pentru proiecte inovatoare Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) va finanta 20 de proiecte urbane cu 82 de milioane de euro. Baia Mare este unul dintre orasele beneficiare si va primi o finantare de peste 2.6 milioane de euro. Aceste proiecte au fost propuse de orase in cadrul celei de a 4-a cereri de propuneri pentru initiativa „Actiuni urbane inovatoare”. In special, Pireu (Grecia), Tampere (Finlanda) si Torino (Italia) vor primi granturi pentru proiecte care vor proteja spatiile publice si vor reduce vulnerabilitatea acestora, in conformitate cu Planul de actiune din 2017 elaborat in cadrul uniunii securitatii.… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

