Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului anunta ca si-a delegat atributiile unuia dintre adjuncti, dar sunt exceptate de la delegare atributiile referitoare la sesizarea Curtii Constitutionale. Reprezentantii institutiei sustin ca aceasta exceptare este prevazuta intr-o decizia a CCR care prevede ca ”Avocatul Poporului are…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, sustine ca nu a delegat catre adjunctii sai atributia de sesizare a Curtii Constitutionale deoarece institutia Avocatul Poporului este o autoritate publica unipersonala, autonoma si independenta. Recent, Parchetul General, PNL si USR au solicitat Avocatului…

- Liderii USR au mers la Avocatul Poporului pentru a-i cere sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru OUG pe legile justitiei. Celor de la USR li s-a spus ca Victor Ciorbea si-a luat doua saptamani de concediu si nu a delegat dreptul de a ataca la CCR Ordonantele de Urgenta unui subaltern din cadrul institutiei.

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a rabufnit la adresa unor reporteri de la digi24.ro, care l-au întrebat de ce nu a delegat atribuțiile pentru contestarea la CCR a OUG 92 privind legile justiției. Anterior, deputații USR au comunicat ca acesta a plecat în concediu fara sa-și…

- Liderii USR au mers la Avocatul Poporului pentru a-i cere sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru OUG pe legile justitiei. Celor de la USR li s-a spus ca Victor Ciorbea si-a luat doua saptamani de concediu si nu a delegat dreptul de a ataca la CCR Ordonantele de Urgenta unui subaltern din cadrul institutiei.

- Liderii USR au mers la Avocatul Poporului pentru a-i cere sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru OUG pe legile justitiei. Celor de la USR li s-a spus ca Victor Ciorbea si-a luat doua saptamani de concediu si nu a delegat dreptul de a ataca la CCR Ordonantele de Urgenta unui subaltern din cadrul institutiei.

- Parlamentarii USR s-au dus, miercuri, la Avocatul Poporului, pentru a-i solicita acestuia sa atace la Curtea Constitutionala Ordonanta de Urgenta de modificare a legilor justitiei. Acestia afirma ca Victor Ciorbea nu doar ca a plecat in concediu, dar nici nu si-a declarat atributiile de constitutionalitate.…

- Se intenționeaza ca ordonantele de urgenta ale Guvernului sa fie supuse controlului de constitutionalitate inainte de intrarea in vigoare. 'Chiar la inceputul acestei sesiuni parlamentare am dezbatut si am aprobat si vom initia, probabil saptamana viitoare, o modificare a legii CCR, prin care urmarim…