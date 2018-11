Avocatul cărui „popor“? Nu numai ca si-a dorit sa fie la o distanta intercontinentala de valul de revolta din sfera Justitiei, ca si in populatia treaza a Romaniei, starnit de noua Ordonanta nocturna, dar nu si-a desemnat nici vreun loctiitor pe durata absentei sale din tara. „Intamplator", exact chichita gratie careia institutia zisa democratica sa evite sesizarea Curtii Constitutionale pe tema efectelor nocive ale Ordonantei. O confirmare in plus ca in Roman (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

