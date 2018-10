Stiri pe aceeasi tema

- Avionul care a zburat pe ruta Singapore - New York, cel mai lung traseu aerian comercial din lume, a aterizat vineri pe aeroportul Newark, dupa aproape 18 ore petrecute in aer, acesta fiind primul zbor ce marcheaza reluarea unei curse aeriene care a fost abandonata in 2013, informeaza AFP. Potrivit…

- ​Compania australiana Qantas sunt in discuții cu Airbus și Boeing și urmeaza sa aleaga de la cine va cumpara avioane capabile sa efectueze zboruri non-stop de 20 de ore. In prezent, cel mai lung zbor direct este din Doha la Auckland, de 17 ore și jumatate, iar in octombrie acesta va fi detronat de un…

- Aeronava Airbus ce aparține companiei Emirates a sosit pe aeroportul din New York, in jurul orei 9, ora locala. Avionul avea la bord in jur de 500 de pasageri. Inițial, informația ajunsa la sol a fost ca aproximativ 100 de persoane sunt bolnave, tușesc și au febra. Ulterior, dupa aterizare,…

- Avionul privat al rapperului american Post Malone a fost fortat sa faca o aterizare de urgenta marti la New York, dupa ce doua dintre anvelopele sale au explodat la decolare, informeaza AFP si DPA. Avionul, un Gulfstream G-IV, plecase spre Londra la ora locala 10:50 (14.50 GMT) de pe Teterboro (New…