- Documentul „cu privire la procedura de utilizare a armelor si echipamentului militar pentru protectia frontierei de stat a Federatiei Ruse in spatiul aerian al Federatiei Ruse" a fost deja postat pe site-ul guvernului de la Moscova. Conform textului citat, avioanele de pasageri care incalca spatiul…

- Ministerul Apararii rus a pregatit un proiect de act normativ care permite doborarea avioanelor de pasageri in cazul in care acestea incalca spatiul aerian al Federatiei Ruse, informeaza in editia sa de vineri cotidianul Izvestia, citat de Radio Svoboda (Radio Free Europe/Radio Liberty- RFE/RL),…

- In ultima perioada, Fortele aeriene ale Federatiei Ruse au executat mai multe misiuni in spatiul aerian international aferent Marii Negre, inclusiv in proximitatea spatiului aerian national, insa pilotii rusi au fost atenti si nu au intrat in spatiul aerian al Romaniei.

