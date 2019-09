Stiri pe aceeasi tema

- In urma schimbarii de guvern care a avut loc in luna iunie 2019, Republica Moldova a inregistrat progrese solide in punerea in aplicare a reformelor esentiale menite sa opreasca deteriorarea standardelor democratice si a statului de drept, astfel incat cetatenii sa poata beneficia pe deplin de avantajele…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, a facut miercuri apel la reluarea discuțiilor intre Guvernul venezuelean și opoziție, cu scopul de a pune capat crizei, relateaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.Președintele…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, va participa, miercuri si joi, la Helsinki, Finlanda, la reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale UE, informeaza MApN.Citește și: Și-a facut harakiri! Demisie din Guvernul Dancila Potrivit sursei citate, reuniunea va…

- Potrivit sursei citate, reuniunea va fi prezidata de Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, iar la lucrari au fost invitati sa participe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si secretarul general adjunct al ONU pentru…

- Uniunea Europeana a criticat aspru cele peste 1.000 de arestari facute de politia rusa la Moscova în timpul unei manifestatii a opozitiei pentru alegeri libere, într-un comunicat difuzat în noaptea de sâmbata spre duminica, scrie Rador, citând Le Vif. “Aceste…

- Uniunea Europeana vede in rezultatul scrutinului parlamentar desfasurat duminica in Ucraina un mandat puternic pentru reforma, informeaza marti dpa. "Este acum responsabilitatea noilor autoritati sa indeplineasca asteptarile cetatenilor Ucrainei" a declarat, luni seara, o purtatoare de cuvant a Inaltului…

- Cele doua sesiuni de lucru in format aliat din prima zi a reuniunii ministeriale NATO, de la Bruxelles, s-au axat pe postura de descurajare nucleara a Aliantei, respectiv modificarile si implicatiile pentru organizatie in ceea ce priveste evolutiile referitoare la Tratatul privind fortele nucleare cu…

- In prima zi a Reuniunii, cele doua sesiuni de lucru in format aliat 's-au axat pe postura de descurajare nucleara a Aliantei, respectiv modificarile si implicatiile pentru organizatie in ceea ce priveste evolutiile referitoare la Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune (INF)',…