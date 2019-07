Avertisment de la oamenii de stiinta: Anumite specii nu se pot adapta suficient de rapid la schimbarile climatice. Printre ele, caprioarele

Stiri pe aceeasi tema

- Anumite specii de vietuitoare, cum ar fi caprioarele sau cotofenele, nu se pot adapta suficient de rapid pentru a tine pasul cu schimbarile climatice, sustin oamenii de stiinta, informeaza marti Press Association. Desi anumite specii dezvolta mecanisme de adaptare la cresterea temperaturilor, o noua…

- Schimbarile climatice provocate de influenta omului ar fi stat la originea valului de caldura extrema consemnat luna trecuta in Europa cand in sudul Frantei a fost inregistrat un record national, 45,9 grade Celsius, cu 4 grade Celsius peste temperaturile maxime obisnuite in acea perioada a anului, au…

- Valul de canicula din Europa din cauza caruia mercurul din termometre a urcat zilele acestea pana la valori de 40 de grade Celsius in mai multe orase reprezinta o dovada clara a schimbarilor climatice, a declarat joi ministrul Mediului din Chile in ultima zi a unei conferinte pe teme de mediu, organizata…

- O echipa de cercetatori europeni incearca sa salveze rinocerii albi nordici, o subspecie din care mai exista doar doua femele in toata lumea, dupa ce ultimul mascul, Sudan, a murit anul trecut, potrivit MEDIAFAX.Specialiștii au anunțat, marți, ca au reușit sa implanteze un embrion obținut…

- Imunoterapia a fost o adevarata transformare in privința tratarii cancerului. Totuși, de multe ori succesul este limitat din motive foarte complexe și derutante. Oamenii de știința au inhibat o enzima la șoarecii care sufereau de cancer de san, iar in acest mod este declanșat un atac imun asupra tumorii,…

- Cercetatorii de la Universitatea din Munster, Germania, au dovedit ca apa de pe Terra a aparut in urma cu 4,4 miliarde de ani, odata cu formarea satelitului nostru natural Luna, informeaza site-ul Science Daily.

- Oamenii care au suferit o operație de apendicita sunt de trei ori mai predispuși sa dezvolte maladia Parkinson, arata un studiu recent. Cercetarea este cea mai ampla facuta vreodata cu privire la aspectele nebanuite ale bolii grave a sistemului nervos, care a analizat date culese de la 62 de milioane…

- In Franta, gazda celei mai mari comunitati de evrei din Europa, numarul violentelor antisemite a crescut anul trecut cu 74% iar in Germania cu 70%, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Tel Aviv, scrie Reuters, citat de news.ro.Citește și: EXPLOZIV - PSD pregatește un contra-miting…