Avarie de proporţii în Capitală. Mii de bucureşteni au rămas fără gaze "In urma unei agresiuni asupra retelei de distributie a gazelor naturale produsa de catre compania Apa Nova, Distrigaz Sud Retele a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale astazi (vineri n.r), incepand cu ora 19:45, in Municipiul Bucuresti, pentru remedierea defectului din Strada Vasile Conta, nr. 4. In urma acestei situatii sunt afectati circa 1.200 de clienti casnici si non-casnici. Echipele companiei sunt in teren si fac demersurile necesare pentru remedierea avariei. Reluarea alimentarii cu gaze naturale a clientilor afectati se va face in cursul zilei de maine (sambata n.r),… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

