Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism marca Audi A6, ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 11 mai a.c., in jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism marca Audi A6, ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 11 mai a.c., in jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sighet – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un cetațean roman care conducea un autoturism marca BMW, ce figura in bazele de date ca fiind furat din Franța. In data de 19 aprilie a.c., in jurul orei 19.30, in Punctul de Trecere…

- In data de 13 aprilie, in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat la control, cetațeanul roman B.V. in varsta de 39 de ani, domiciliat pe raza județului Satu Mare. Barbatul conducea o autoutilitara marca Mercedes, de care era tractata o remorca tip platforma pe care…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un cetațean ucrainean care conducea un microbuz marca Mercedes Benz, ce figura ca fiind cautat de autoritațile din Franta. In data de 8 aprilie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de…

- Un londonez in varsta de 31 de ani, cautat de autoritatile britanice pentru multiple crime, a fost prins sambata de politisti la Cluj-Napoca. „Politistii (…) au reusit prinderea unui barbat, cautat de autoritatile din Marea Britanie, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare. Cel in cauza,…

- Un londonez in varsta de 31 de ani, cautat de autoritatile britanice pentru multiple crime, a fost prins sambata de politisti la Cluj-Napoca. "Politistii (...) au reusit prinderea unui barbat, cautat de autoritatile din Marea Britanie, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare. Cel in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care conducea un microbuz Mercedes Sprinter, aflat in atentia autoritatilor poloneze. Duminica, 10 martie a.c., in jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…